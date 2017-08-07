Пять кандидатов претендуют на пост главы Удмуртии

Документы в ЦИК подали 8 человек, трем из них в регистрации отказали.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии 10 сентября выберут главу республики из 5 кандидатов. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома Удмуртской Республики.

Напомним, документы в ЦИК подали 8 человек. Однако Людмиле Ниязовой («Партия налогоплательщиков России»), Павлу Бутченко («Партия возрождения России») и Олегу Овчинникову («Партия народной свободы») в регистрации отказали.

В результате на пост главы Удмуртии претендуют пять кандидатов:

- первый секретарь удмуртского республиканского отделения партии КПРФ Владимир Бодров;

- врио главы Удмуртии Александр Бречалов («Единая Россия»);

- главный редактор газеты «Столица Ижевск» Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»);

- лидер «Справедливой России» в Удмуртии Фарид Юнусов;

- руководитель депутатской фракции ЛДПР Тимур Ягафаров.

Досрочные выборы пройдут в Удмуртии 10 сентября. В настоящее время республикой руководит Александр Бречалов. Его назначили временно исполняющим обязанности после того, как экс-главу республики Александра Соловьева арестовали за взятку при строительстве Камского моста.