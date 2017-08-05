Начальника управления инвестиционного развития ищут в Ижевске

Муниципалитет объявил конкурс на замещение должности руководителя нового подразделения.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявили конкурс на замещение должности начальника Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности. Документ опубликован на сайте муниципалитета. Примерный размер зарплаты: от 53 800 рублей до 60 500 рублей.

Претендент на пост должен иметь высшее образование по специальности «Менеджмент», «Промышленное и гражданское строительство», не менее четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности, знать ряд нормативно-правовых документов.

Заявки принимаются до 16 августа. Конкурс пройдет 22 августа.

Напомним, что решение о создании управления инвестиционного развития приняли в июне этого года.