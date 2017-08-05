Заниматься госзакупками в Удмуртии теперь будет региональный Минфин

Новая система заработает с сентября.

Ижевск. Удмуртия. Полномочия по закупке товаров и услуг для госнужд в Удмуртии передали министерству финансов. Об этом стало известно в субботу, 5 августа, на заседании президиума правительства республики.

«В связи с изменением системы государственных закупок вносятся изменения в полномочия министерства финансов, оно наделяется полномочиями в сфере государственной политики в сфере закупок, и соответствующие полномочия исключаются из полномочий министерства строительства, министерства экономики и министерства транспорта, - отметил и.о. министра финансов региона Станислав Евдокимов. - Данное постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года. Это сделано для того, чтобы был переходный период. Постановление не применяется к отношениям, связанным с осуществлением закупок товаров, работ и услуг по выбору подрядчиков, заявки по которым направлены в министерство строительства, министерство транспорта и министерство экономики до 31 августа 2017 года».

Евдокимов также отметил, что система заработает после того как произойдет полный переход полномочий.

«Коллеги, мы осуществляем плановый переход полномочий на министерство финансов. Я попрошу свои подведомственные учреждения в этом убедить, чтобы они не устроили бунт», - заявил он.