Врио главы Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России

За месяц он поднялся в списке на семь позиций.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России. По итогам июля 2017 года он поднялся на семь позиций и занял девятую строчку, сообщает портал «Медиалогия».

Также в десятку вошли:

- Сергей Собянин (Москва);

- Рамзан Кадыров (Чечня);

- Евгений Куйвашев (Свердловская область);

- Сергей Аксенов (Крым);

- Андрей Воробьев (Московская область);

- Рустам Минниханов (Татарстан);

- Борис Дубровский (Челябинская область);

- Валерий Радаев (Саратовская область);

- Александр Бречалов (Удмуртия);

- Владимир Миклушевский (Приморский край).

Среди глав регионов Приволжского федерального округа Бречалов занял 3 из 14 позиций. Опередили его только президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Саратовской области Валерий Радаев.