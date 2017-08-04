Врио главы Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России

За месяц он поднялся в списке на семь позиций.
Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России. По итогам июля 2017 года он поднялся на семь позиций и занял девятую строчку, сообщает портал «Медиалогия».
Также в десятку вошли:
- Сергей Собянин (Москва);
- Рамзан Кадыров (Чечня);
- Евгений Куйвашев (Свердловская область);
- Сергей Аксенов (Крым);
- Андрей Воробьев (Московская область);
- Рустам Минниханов (Татарстан);
- Борис Дубровский (Челябинская область);
- Валерий Радаев (Саратовская область);
- Александр Бречалов (Удмуртия);
- Владимир Миклушевский (Приморский край).
Среди глав регионов Приволжского федерального округа Бречалов занял 3 из 14 позиций. Опередили его только президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Саратовской области Валерий Радаев.