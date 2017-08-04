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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России

      08:30, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      185
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      185
      0

      За месяц он поднялся в списке на семь позиций.

      Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии вошел в топ-10 медиарейтинга губернаторов России. По итогам июля 2017 года он поднялся на семь позиций и занял девятую строчку, сообщает портал «Медиалогия».

      Также в десятку вошли:

      - Сергей Собянин (Москва);

      - Рамзан Кадыров (Чечня);

      - Евгений Куйвашев (Свердловская область);

      - Сергей Аксенов (Крым);

      - Андрей Воробьев (Московская область);

      - Рустам Минниханов (Татарстан);

      - Борис Дубровский (Челябинская область);

      - Валерий Радаев (Саратовская область);

      - Александр Бречалов (Удмуртия);

      - Владимир Миклушевский (Приморский край).

      Среди глав регионов Приволжского федерального округа Бречалов занял 3 из 14 позиций. Опередили его только президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Саратовской области Валерий Радаев.

      08:30, 04 августа, 2017
      Яна Шамаева
      185
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов

       

       

       

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