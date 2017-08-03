Суд рассмотрит вопрос о переводе экс-главы Удмуртии Соловьева под домашний арест 7 августа

Время назначили на 16:00.

Москва. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о переводе экс-главы Удмуртии Александра Соловьева по домашний арест в понедельник, 7 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает «Интерфакс».

«Рассмотрение ходатайства следствия назначено на 7 августа в 16:00», - сказали в пресс-службе.

Напомним, ранее следствие попросило отпустить Соловьева под домашний арест. Главу Удмуртии арестовали за взятку в 140 млн рублей при строительстве Камского моста в апреле 2017 года.