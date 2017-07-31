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      Рыбалка в Астрахани, международный терминал в аэропорту и спасение «Ижевской винтовки»: чем запомнился и.о. премьера Удмуртии Виктор Савельев

      15:46, 31 июля, 2017
      15:46, 31 июля, 2017
      1087
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Виктор Савельев\n#власть\n#Удмуртия\n#органы власти
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      1087
      0

      Подборку событий сделали корреспонденты «Сусанина».

      Ижевск. Удмуртия. Утром понедельника, 31 июля, стало известно, что исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев покинет свой пост. Об этом на заседании кабмина сообщил врио главы республики Александр Бречалов.

      «Я благодарю его за те три года, которые он руководил правительством, но ситуация сегодняшнего дня повышает требования к команде управленцев, и за три с половиной месяца мы не смогли найти решений для того, чтобы нормализовать ситуацию с бюджетом. Я уверен, что Виктор Алексеевич будет и дальше продолжать работу, возможно даже на федеральном уровне, и всячески ему этого желаю, но дальше мы идем без него», - сказал Бречалов.

      С корабля на бал

      Савельев занимал пост вице-премьера Удмуртии c 2000 по 2006 год, а в период с 2006 по 2013 трудился в разного рода нефтяных компаниях в Москве. В 2014 году он вернулся, но уже в премьеры, и сразу же поставил перед собой и подчиненными определенные цели:

      «Задачи, как минимум - выполнить и, естественно, не допустить, чтобы были какие-то серьезные срывы выполнения программы бюджета. Настрой боевой, хотим еще раз, повторяюсь, сделать для Удмуртии все, чтобы здесь стало жить лучше, для людей, чтобы было интереснее», - сказал Савельев.

      Что еще предлагал политик, вспомнили корреспонденты «Сусанина».

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      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Международный терминал

      В 2014 году Виктор Савельев предлагал довести до конца проблему международного терминала Ижевского аэропорта. Тему он назвал «архиважной» и говорил, что запрос на подобный терминал по результатам исследования в регионе очень большой. Савельев пояснил, что только на сбор и подготовку документов потребуется 1,5-2 года, а на проект уйдет порядка 1 млрд рублей.

      Проблемы дольщиков

      В январе 2015 Савельев сообщил, что за два-три последующих года в Удмуртии решат проблему обманутых дольщиков. По его словам, уже на тот момент вопрос затянулся аж на семь лет.

      Труд облагораживает

      Сразу после новогодних праздников, в том же 2015, он предложил сократить новогодние каникулы до 3-4 дней.

      «Это перебор 12 дней, это большой перебор. <…> Надо менять эту систему. Мне кажется, 3-4 дня – это вполне достаточно, чтобы достойно встретить Новый год. Если кто-то решил уехать, он все равно отпуск возьмет, это его право», - сказал Савельев.

      NIK_8843 фото Карипов Э.jpg

      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Приватизация «Автодормостпроекта»

      В апреле 2015 глава кабмина Удмуртии подписал распоряжение о приватизации «Автодормостпроекта». На продажу выставили 4344 обыкновенные акции номиналом в одну тысячу рублей, которые составляли 100% уставного капитала ОАО.

      Взятки не гладки

      В мае того же года Савельев сообщил о том, что замов министров в Удмуртии, чьи подчиненные попадутся на взятках, будут увольнять.

      «О чем мы договорились с Александром Васильевичем (экс-главой Удмуртии Соловьевым, арестованным по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста – прим.ред.), посоветовались. <…> В случае если такой факт (получение взятки – прим. ред.) вскрывается, то заместитель министра, который курирует этот блок, отдел, подразделение, человека, - он тоже будет лишаться должности», - сказал премьер

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      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Грудью на винтовку

      В том же 2015 Савельеву удалось отстоять проведение биатлонных соревнований «Ижевская винтовка».

      «Были поползновения в Союзе биатлонистов России кончить нашу «Ижевскую винтовку». Но мы тут с вице-президентов Мелиховым встречались, и Игорь Васильевич (министр спорта Удмуртии Краснов - прим. ред.) активную работу провел в Совете Федерации и союзе биатлонистов. «Ижевскую винтовку» мы отстояли и будем ее проводить», - сообщил Савельев

      Грязь и снег на дорогах

      Весной 2017 года Савельев критиковал власти Ижевска за снег и грязь на дорогах города.

      «Наверное, никто не критикует городскую власть больше, чем я. Эту критику нужно воспринимать нормально. Мы договорились о подготовке новой программы, которую мы поддержим обязательно. Сейчас разрабатываем закон по столице – думаю, летом мы его примем. Не буду говорить о достижениях, но работы предстоит еще много», - сказал Виктор Савельев

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      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Любитель порыбачить

      Летом 2017 интернет-газета День.org писала, что премьер Удмуртии Виктор Савельев тайно отправился на рыбалку в Астрахань с членами правительства Удмуртии. По данным День.org на прыбалку также ездили министр финансов Станислав Евдокимов, вице-премьер Сергей Фефилов, министр строительства, архитектуры и жилищной политики Иван Новиков, вице-премьер Андрей Сивцов, министр имущественных отношений Рустэм Зайнуллин и вице-премьер Андрей Кузнецов.

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      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      Навожу мосты

      Отметим, что исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртии Виктор Савельев являлся куратором проекта строительства моста через реки Кама и Буй.

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      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

      15:46, 31 июля, 2017
      1087
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Виктор Савельев\n#власть\n#Удмуртия\n#органы власти

       

       

       

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