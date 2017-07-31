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      В Балезино объявили конкурс на должность главы муниципального образования

      11:25, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      11:25, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      411
      0
      #выборы\n#Балезино\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия
      Фото: ИА "Сусанин"
      411
      0

      Такое решение приняли на внеочередной тринадцатой сессии совета депутатов района.

      Балезино. Удмуртия. В Балезино объявили конкурс на должность главы муниципального образования. Как сообщает официальный сайт района, такое решение приняли на внеочередной тринадцатой сессии совета депутатов.

      «Депутаты приняли решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования «Балезинский район» и назначили членов конкурсной комиссии от района», - говорится в сообщении.

      Отметим, что прием документов начнется со 2 августа 2017 года.

      Напомним, в мае теперь уже экс-глава Балезинского района Удмуртии Ришат Мухгалимов подал в отставку

      Также ранее экс-главу администрации района Сергея Князева заподозрили в даче взятки инспектору ГИБДД. В октябре 2016 года его защита заявила третий отвод судье при рассмотрении дела в Балезинском суде. В своем ходатайстве адвокат подсудимого написал, что судья, который рассматривал дело, ранее дал оценку решения мирового суда, оштрафовавшего бывшего чиновника за езду в пьяном виде.

      11:25, 31 июля, 2017
      Георгий Поветкин
      411
      0
      #выборы\n#Балезино\n#власть и чиновники\n#конкурс\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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