  • $ 59.41 ↓
  • € 69.64 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Более 2 млн рублей получат власти Ижевска с проектировщика проспекта Калашникова

      13:42, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      13:42, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      548
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога
      548
      0

      Так как общество не завершило ни одного этапа проектирования, денег за работы ему не выплатят.

      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска получат с проектировщика проспекта Калашникова «Автодормостпроекта» более двух миллионов рублей за неисполнение условий контракта. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил руководитель «Службы городского строительства» Сергей Белослудцев.

      Он также добавил, что договором проектирования предусмотрена поэтапная оплата. Таким образом, «Автодормостпроект», не завершивший ни одного этапа проектирования, не вправе претендовать на оплату по данному договору.

      Ранее администрация Ижевска расторгла контракт на проектирование проспекта Калашникова из-за того, что «Автодормостпроект» слишком медленно выполнял работы.

      13:42, 28 июля, 2017
      Яна Шамаева
      548
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Михаил Калашников\n#Удмуртия\n#дороги Удмуртии\n#дорога

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Смертельное ДТП на Сарапульском тракте: два человека скончались на месте

      21:05, 22 июля, 2017
      10464

      Трагедия на Удмуртской, большой улов и показания агента КГБ об убийстве Джона Кеннеди: что произошло минувшей ночью

      10148
      08:00, 25 июля, 2017

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      3176
      17:02, 27 июля, 2017

      Руководителя «Фармаимпекс» в Удмуртии привлекли к уголовной ответственности за уклонение от налогов

      3076
      18:14, 21 июля, 2017

      Вечерняя поездка по ступеням набережной может обойтись ижевчанке в полмиллиона рублей

      2854
      13:25, 25 июля, 2017

      В Санкт-Петербурге появились сугробы после града

      21:29, 22 июля, 2017
      1065

      Известная телеведущая Елена Миронова скончалась в Москве

      970
      14:19, 23 июля, 2017

      В Приморье фото- и видеокамеры зафиксировали медведицу с рекордным количеством медвежат

      853
      09:10, 21 июля, 2017

      Эксперт: на смену Bitcoin идет Ethereum

      754
      15:41, 25 июля, 2017

      Жители России назвали худшие фильмы и сериалы 2017 года

      723
      18:01, 22 июля, 2017

      Тело Сальвадора Дали извлекли из склепа

      12:19, 21 июля, 2017
      2101

      Facebook разрабатывает собственный модульный смартфон

      818
      15:30, 22 июля, 2017

      Британские подводники обнаружили ящик с золотом на затопленном немецком корабле

      818
      17:40, 23 июля, 2017

      В Испании при невыясненных обстоятельствах убили и пытались сжечь россиянку

      813
      11:20, 21 июля, 2017

      Сильное землетрясение произошло в Турции и Греции

      791
      09:50, 21 июля, 2017

      Мультимедиа

      В аэропорту Ижевска «загорелся» пассажирский самолет

      Толстолобик гибнет в ижевском пруду

      27 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: кандидаты на пост главы и готовность к отопительному периоду

      27 июля, 2017