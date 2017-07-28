Более 2 млн рублей получат власти Ижевска с проектировщика проспекта Калашникова

Так как общество не завершило ни одного этапа проектирования, денег за работы ему не выплатят.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска получат с проектировщика проспекта Калашникова «Автодормостпроекта» более двух миллионов рублей за неисполнение условий контракта. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщил руководитель «Службы городского строительства» Сергей Белослудцев.

Он также добавил, что договором проектирования предусмотрена поэтапная оплата. Таким образом, «Автодормостпроект», не завершивший ни одного этапа проектирования, не вправе претендовать на оплату по данному договору.

Ранее администрация Ижевска расторгла контракт на проектирование проспекта Калашникова из-за того, что «Автодормостпроект» слишком медленно выполнял работы.