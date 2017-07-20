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      Главный федеральный инспектор по Удмуртии призвал сотрудников полиции активнее пользоваться соцсетями

      16:05, 20 июля, 2017
      16:05, 20 июля, 2017
      219
      0
      #интернет\n#безопасность\n#молодежь\n#Дмитрий Мусин\n#полиция\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия\n#социальные сети
      Фото: @arzik2
      219
      0

      По мнению Дмитрия Мусина, правоохранители и органы власти «не дорабатывают» в этом направлении.

      Ижевск. Удмуртия. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин призвал сотрудников полиции активнее пользоваться социальными сетями. Как рассказал чиновник во время коллегии МВД в четверг, 20 июля, это непростая, но необходимая работа.

      «Мы с вами недорабатываем. Работа с сетями очевидно не простая и требует нашего с вами постоянного обучения», - обратился Дмитрий Мусин к правоохранителям.

      В пресс-службе МВД по Удмуртии инфорационному агентству «Сусанин» пояснили, что мониторинг социальных сетей является одной из функций полиции, которую она регулярно выполняет.

      16:05, 20 июля, 2017
      219
      0
      #интернет\n#безопасность\n#молодежь\n#Дмитрий Мусин\n#полиция\n#ГФИ по УР\n#Удмуртия\n#социальные сети

       

       

       

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