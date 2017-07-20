Главный федеральный инспектор по Удмуртии призвал сотрудников полиции активнее пользоваться соцсетями

По мнению Дмитрия Мусина, правоохранители и органы власти «не дорабатывают» в этом направлении.

Ижевск. Удмуртия. Главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин призвал сотрудников полиции активнее пользоваться социальными сетями. Как рассказал чиновник во время коллегии МВД в четверг, 20 июля, это непростая, но необходимая работа.

«Мы с вами недорабатываем. Работа с сетями очевидно не простая и требует нашего с вами постоянного обучения», - обратился Дмитрий Мусин к правоохранителям.

В пресс-службе МВД по Удмуртии инфорационному агентству «Сусанин» пояснили, что мониторинг социальных сетей является одной из функций полиции, которую она регулярно выполняет.