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      В администрации Ижевска опровергли арест счетов МУП ДРЭУ

      15:50, 13 июля, 2017
      15:50, 13 июля, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники
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      Начальник управления благоустройства и транспорта Алексей Красноперов заявил, что муниципальное предприятие работает в штатном режиме.

      Ижевск. Удмуртия. Один из городских депутатов и ряд СМИ Ижевска распространили сведения об аресте счетов МУП ДРЭУ — основного подрядчика дорожных работ. Начальник Управления благоустройства и транспорта Ижевска Алексей Красноперов рассказал информационному агентству «Сусанин», что эти сведения не соответствуют действительности.

      По его словам, никакой блокировки счетов муниципального предприятия нет. Есть текущая задолженность по страховым взносам, по которой пенсионный фонд выставил инкассовое поручение. Таким образом, все платежи с очередностью выше третьей (например, выдача зарплаты) предприятие может выполнять и сегодня. Кроме того, по словам Красноперова, в течение недели город в лице УбиТ перечислит МУП ДРЭУ денежные средства, необходимые для погашения задолженности по страховым взносам, и со следующей недели предприятие сможет проводить по своим счетам любые платежи.

      15:50, 13 июля, 2017
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      #Ижевск\n#власть и чиновники

       

       

       

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