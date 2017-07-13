Удмуртия оказалась на втором месте в Поволжье по числу региональных чиновников на душу населения

Первое месте по этому показателю заняла республика Марий Эл.

Ижевск. Удмуртия. По числу региональных госслужащих на душу населения Удмуртия оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, на конец 2016 года в республике трудились 9 065 чиновников, в том числе 3 635 – федеральных, 1 897 – региональных и 3 533 – местных.

С учетом того, что в Удмуртии проживает 1 516 826 человек,количество федеральных чиновников составляет 0,24% от всего населения, региональных – 0,13%, муниципальных – 0,23%. На одного чиновника в Удмуртии приходится 167 жителей, в том числе федерального - 417 жителей, регионального – 800, муниципального – 429.

По соотношению числа госслужащих к численности населения «родниковый край» в Приволжском федеральном округе занимает:

- пятое место по общему количеству чиновников. В тройке – Кировская область, Мордовия и Марий Эл;

- девятое место по числу федеральных чиновников. Топ-3 выглядит так же;

- второе место по количеству региональных чиновников. В лидерах: Марий Эл, третье место делят Кировская область и Мордовия;

- шестое – по числу местных чиновников. Лидерство у Кировской области, Пермского края и Мордовии.

В мае и.о. министра труда Удмуртии Надежда Губская рассказала, что до конца года в Удмуртии сократят более 200 государственных гражданских служащих. При этом вопрос по высвобождению до 10% численности муниципальных чиновников в республике уже не стоит.