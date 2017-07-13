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      Удмуртия оказалась на втором месте в Поволжье по числу региональных чиновников на душу населения

      11:44, 13 июля, 2017
      11:44, 13 июля, 2017
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      #власть и чиновники\n#Удмуртия\n#статистика
      Фото: sobitie.com.ua
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      Первое месте по этому показателю заняла республика Марий Эл.

      Ижевск. Удмуртия. По числу региональных госслужащих на душу населения Удмуртия оказалась на втором месте в Приволжском федеральном округе. По данным Росстата, на конец 2016 года в республике трудились 9 065 чиновников, в том числе 3 635 – федеральных, 1 897 – региональных и 3 533 – местных.

      С учетом того, что в Удмуртии проживает 1 516 826 человек,количество федеральных чиновников составляет 0,24% от всего населения, региональных – 0,13%, муниципальных – 0,23%. На одного чиновника в Удмуртии приходится 167 жителей, в том числе федерального - 417 жителей, регионального – 800, муниципального – 429.

      По соотношению числа госслужащих к численности населения «родниковый край» в Приволжском федеральном округе занимает:

      - пятое место по общему количеству чиновников. В тройке – Кировская область, Мордовия и Марий Эл;

      - девятое место по числу федеральных чиновников. Топ-3 выглядит так же;

      - второе место по количеству региональных чиновников. В лидерах: Марий Эл, третье место делят Кировская область и Мордовия;

      - шестое – по числу местных чиновников. Лидерство у Кировской области, Пермского края и Мордовии.

      В мае и.о. министра труда Удмуртии Надежда Губская рассказала, что до конца года в Удмуртии сократят более 200 государственных гражданских служащих. При этом вопрос по высвобождению до 10% численности муниципальных чиновников в республике уже не стоит.

      11:44, 13 июля, 2017
      548
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      #власть и чиновники\n#Удмуртия\n#статистика

       

       

       

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