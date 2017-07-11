Освободившийся мандат депутата Гордумы Ижевска перешел Вадиму Глухову

Он шел на выборы в муниципальный парламент по партийным спискам «Патриотов России».

Ижевск. Удмуртия. Мандат депутата Гордумы Ижевска передали председателю правления «Общественное объединение по защите прав потребителей и инвалидов» Вадиму Глухову. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в Индустриальной территориальной избирательной комиссии Ижевска. На выборы в муниципалитет Глухов шел по партийным спискам «Патриотов России».

Фотографию удостоверения депутата городской думы Ижевска шестого созыва Вадим Глухов опубликовал на своей странице в «Фейбуке».

Vadim Gluhov

Напомним, что мандат освободился после того, как Сергей Щукин сложил полномочия. В мае 2017 года его приговорили к 2,5 годам колонии строгого режима за вымогательство.