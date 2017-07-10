Глава Ижевска Юрий Тюрин остался на 6 месте в медиарейтинге первых лиц столиц регионов ПФО

Лидерами стали Ильсур Метшин из Казани, Елизавета Солонченко из Нижнего Новгорода и Олег Фурсов из Самары.

Ижевск. Глава Ижевска Юрий Тюрин остался на 6 месте в медиарейтинге первых лиц столиц регионов Приволжского федерального округа. Как сообщает Медиалогия, лидерами стали Ильсур Метшин из Казани, Елизавета Солонченко из Нижнего Новгорода и Олег Фурсов из Самары.

Отметим, что на 4 месте расположился глава Саратова Валерий Сараев, опустившийся на две строчки, на 5 – глава Перми Дмитрий Самойлов. Он также потерял две позиции по сравнению с прошлым месяцем.

Место после Юрия Тюрина занял Евгений Арапов из Оренбурга.