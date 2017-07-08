Врио главы Удмуртии поднялся на 5 позиций в федеральном медиарейтинге за июнь

Александр Бречалов занял 16 место в списке.

Ижевск. Удмуртия. Врио главы Удмуртии Александр Бречалов поднялся на 5 позиций в федеральном медиарейтинге руководителей регионов России. Как сообщает «Медиалоги», за июнь 2017 года он занял 16 место.

Лидерами стали Сергей Собянин (Москва), Андрей Воробьев (Московская область) и Рустам Минниахметов (Татарстан).

Что касается окружного медиарейтинга, то в нем Бречалов отвоевал одну позицию и поднялся на 4 место. Здесь список возглавили руководитель Татарстана Рустам Минниханов, глава Саратовской области Валерий Радаев и губернатор Пермского края Максим Решетников.