День рождения празднует депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин

Ему исполнилось 45 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственной Думы России от Удмуртии Алексей Загребин. В среду, 5 июля, ему исполнилось 45 лет.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, дальнейших успехов на профессиональном поприще и счастья в личной жизни.

Наша справка:

Загребин Алексей Егорович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, родился 5 июля 1972 года в Ижевске Удмуртской АССР.

1991 - 1994 гг. - учитель изо и истории средней школы № 49;

1994 - 1995 гг. - преподаватель-стажер исторического факультета Удмуртского государственного университета;

1995 - 1997 гг. - ассистент кафедры истории Древнего мира исторического факультета Удмуртского государственного университета;

1997 - 1998 гг. - ассистент кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного университета;

1998 - 1998 гг. - старший преподаватель кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного университета;

1998 - 2004 гг. - доцент кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного университета;

2004 - 2005 гг. - главный специалист сектора высшего профессионального образования министерства образования и науки Удмуртской Республики;

2005 - 2007 гг. - заведующий отделом этнологии и социологии Государственного учреждения Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук;

2007 - 2008 гг. - заведующий отделом исторических исследований учреждения Российской академии наук Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН;

2008 - 2016 гг. - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук;

2016 год - н/в - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.