  • $ 59.23 ↑
  • € 67.3 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      День рождения празднует депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин

      12:05, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      12:05, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      207
      0
      #Ижевск\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#Госдума\n#Алексей Загребин
      Фото: facebook.com (Алексей Загребин)
      207
      0

      Ему исполнилось 45 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует депутат Государственной Думы России от Удмуртии Алексей Загребин. В среду, 5 июля, ему исполнилось 45 лет.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья, дальнейших успехов на профессиональном поприще и счастья в личной жизни.

      Наша справка:

      Загребин Алексей Егорович, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, родился 5 июля 1972 года в Ижевске Удмуртской АССР.

      1991 - 1994 гг. - учитель изо и истории средней школы № 49;

      1994 - 1995 гг. - преподаватель-стажер исторического факультета Удмуртского государственного университета;

      1995 - 1997 гг. - ассистент кафедры истории Древнего мира исторического факультета Удмуртского государственного университета;

      1997 - 1998 гг. - ассистент кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного университета;

      1998 - 1998 гг. - старший преподаватель кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного                                   университета;

      1998 - 2004 гг. - доцент кафедры этнологии и регионоведения исторического факультета Удмуртского государственного университета;

      2004 - 2005 гг. - главный специалист сектора высшего профессионального образования министерства образования и науки Удмуртской Республики;

      2005 - 2007 гг. - заведующий отделом этнологии и социологии Государственного учреждения Удмуртского института истории, языка и                                          литературы Уральского отделения Российской академии наук;

      2007 - 2008 гг. - заведующий отделом исторических исследований учреждения Российской академии наук Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН;

      2008 - 2016 гг. - директор федерального государственного бюджетного учреждения науки Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук;

      2016 год - н/в - депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва.

      12:05, 05 июля, 2017
      Яна Шамаева
      207
      0
      #Ижевск\n#Госдума России\n#Удмуртия\n#Госдума\n#Алексей Загребин

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      08:00, 30 июня, 2017
      7779

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      6367
      15:53, 28 июня, 2017

      Экс-руководителя администрации главы Удмуртии Гальцина заподозрили в мошенничестве

      5506
      13:45, 30 июня, 2017

      Пользователи соцсетей отреагировали на слова врио главы Удмуртии о ценах «Ижавиа»

      4188
      18:29, 04 июля, 2017

      13 человек погибли в аварии автобуса «Самара – Ижевск» и грузовика в Татарстане

      4075
      08:44, 02 июля, 2017

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      10:43, 29 июня, 2017
      1605

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1146
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      974
      12:00, 02 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      839
      18:30, 01 июля, 2017

      Правительство разрешило перевозить детей от 7 лет без автокресел

      806
      12:50, 04 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      15045

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1076
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      982
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      923
      13:43, 28 июня, 2017

      Видео с японским котом, умеющим крутить спиннер, стало хитом соцсетей

      650
      16:08, 03 июля, 2017

      Мультимедиа

      В Ижевске пьяный водитель врезался в столб

      Удмуртия в минуту: компенсации родственникам погибших в Татарстане и открытие Камского моста

      04 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      03 июля, 2017