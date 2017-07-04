Умеренный уровень конкуренции прогнозируют политологи на выборах главы Удмуртии

Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

Ижевск. Удмуртия. Политологи оценили уровень конкуренции на выборах главы Удмуртии осенью 2017 года. По прогнозам экспертов, сейчас его можно назвать «умеренным». Это означает доминирование идущего на выборы главы региона, отказ от участия в гонке представителей ключевых оппозиционных сил или явный расчет оппонирующих власти кандидатов на ведение инерционной кампании, говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций.

Впрочем, большинство российских регионов имеет такой же уровень. Похожая ситуация наблюдается в Белгородской, Калининградской, Новгородской и Томской областях, а также в республиках Марий Эл, Мордовия и в Пермском крае.

Политологи отмечают еще одну тенденцию - сужение поля агрессивного противостояния действующему главе региона. Ряд парламентских оппозиционных партий фактически могут вступить в коалицию с врио главы региона.

Другие аналитики считают, что пока еще рано делать выводы об уровне конкуренции губернаторских кампаний. Как рассказал член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов, реальный уровень конкуренции станет понятен после определения всего состава участников выборов и завершения этапа регистрации.

Напомним, что в апреле этого года после ареста действующего главы Удмуртии Александра Соловьева Президент России назначил врио руководителя республики Александра Бречалова. Досрочные выборы главы региона пройдут 10 сентября. О своем намерении принять участие в кампании заявили Александр Бречалов («Единая Россия»), Фарид Юнусов («Справедливая Россия»), Тимур Ягафаров (ЛДПР), Андрей Иванов («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Владимир Бодров (КПРФ), Руслан Тимуршин (Парнас).