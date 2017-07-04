Экс-зампред правительства Удмуртии Людмила Чунаева прокомментировала информацию со спорным земельным участком

По ее словам, она три года назад подала заявление на получение участка, однако землю не получала.

Ижевск. Удмуртия. Бывший заместитель председателя правительства Удмуртии Людмила Чунаева прокомментировала информацию о спорном земельном участке в Малопургинском районе. Как сообщила Людмила Анатольевна корреспонденту информационного агентства «Сусанин», у нее нет земельного участка, о котором на аппаратном совещании в понедельник, 3 июля, говорил врио главы региона Александр Бречалов.

«Это неправда. У меня нет этого земельного участка, я не подавала на регистрацию. <…> У меня нет земельного участка, я ни на какую регистрацию не подавала. Единственное, что я сделала, – три года назад подала заявление как гражданин Российской Федерации, который хочет чем-то заниматься. И все это время, три года лежит без движения, насколько понимаю, наверняка мне отказано, но меня никто об этом не оповестил», - рассказала Чунаева.

Напомним, что накануне Александр Бречалов сообщил, что земельный участок, на территории которого находилось аварийное жилье в центре села Малая Пурга, получил бывший зампред правительства. Позже источник информагентства «Сусанин» сообщил, что речь идет о Людмиле Чунаевой. Он также уточнил, что участок к ней так и не ушел.

Об интересе правоохранительных органов к участкам из-под снесенных домов стало известно после визита руководства региона в Малопургинский район. Тогда главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин попросил администрацию муниципального образования предоставить информацию, кто стал новым владельцем земель после сноса аварийного жилья. Он же пообещал передать информацию правоохранительным органам.