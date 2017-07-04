  • $ 59.39 ↑
  • € 67.81 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Камский мост в Удмуртии откроют 25 июля

      10:20, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      10:20, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      188
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Камский мост
      188
      0

      В этот день Удмуртию с рабочим визитом посетит министр транспорта России Максим Соколов.

      Ижевск. Удмуртия. Открытие Камского моста в Удмуртии состоится 25 июля. На эту дату в Удмуртию намечен рабочий визит министра транспорта России Максима Соколова, сообщил журналистам врио главы республики Александр Бречалов.

      «У нас предварительно приезд министра транспорта Соколова (Максим Соколов, министр транспорта России – прим.ред.) 25 июля. Мы должны увидеть (на Камском мосту – прим.ред.), как шлагбаум открывается-закрывается по ранее согласованным тарифам, которые утверждались», - сказал Бречалов.

      Концессионное соглашение по строительству моста заключили 1 октября 2013 года. Стоимость проекта составила порядка 14 млрд рублей. Проезд по нему будет платным.

      Максимальные тарифы на проезд для легковых автомобилей установила правительство Удмуртии: 326 рублей за проезд по мосту через Каму, 179 рублей - через Буй. Стоимость проезда по мосту через Каму и Буй - 489 рублей.

      Власти региона планировали завершить строительство моста в сентябре 2016 года. После строительство перенесли на ноябрь, а затем дату отодвинули еще на пять месяцев. В конце 2017 года сроки еще раз уточнили и назвали июль текущего года.

      Движение по Камскому мосту открыли 4 ноября 2016 года. Тогда же Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности принятого решения.

      В апреле 2017 экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за получение взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. Позже своего поста лишился министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев.

      10:20, 04 июля, 2017
      Яна Шамаева
      188
      0
      #Александр Соловьев\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Камский мост

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Грядущие изменения: что поменялось в бараке по проезду Чапаева в Ижевске к визиту Путина?

      11:47, 27 июня, 2017
      12452

      Время приезда Путина в Ижевск, убийство на Школьной и любимая еда россиян: что произошло минувшей ночью

      8950
      08:00, 27 июня, 2017

      Найденная в кустах неизвестная женщина в Ижевске и фото детей Криштиану Роналду: что произошло минувшей ночью

      7276
      08:00, 30 июня, 2017

      Пропавший несколько дней назад житель Сарапула покончил с собой

      6002
      15:53, 28 июня, 2017

      Владимир Путин подарил жительнице барака в Ижевске путевку в Сочи

      4820
      18:44, 27 июня, 2017

      Англия и Германия отказались дислоцироваться в Москве на чемпионате мира по футболу – 2018 из-за пробок

      11:44, 27 июня, 2017
      6521

      Ушел из жизни бывший солист группы «Иванушки International» Олег Яковлев

      1584
      10:43, 29 июня, 2017

      В России с 1 июля увеличили МРОТ и ужесточили правила реализации алкоголя

      1110
      11:05, 01 июля, 2017

      Телеканал Russia Today опубликовал видео с места столкновения автобуса с грузовиком в Татарстане

      888
      12:00, 02 июля, 2017

      Гости удмуртского Гербера в Москве сыграли в шахматы с чемпионом мира и научились собирать автомат

      774
      18:30, 01 июля, 2017

      В Таиланде гигантский варан съел туристку из Бельгии

      18:40, 29 июня, 2017
      11907

      Знаменитая теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом

      1061
      10:00, 30 июня, 2017

      Из-за глобального потепления в мире начали распространяться черви, проникающие в мозг

      915
      19:23, 01 июля, 2017

      В американском зоопарке живет горилла, которая могла бы читать лекции

      912
      13:43, 28 июня, 2017

      В Японию завезли смертельно опасных муравьев из Южной Америки

      616
      14:53, 30 июня, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: подробности аварии в Татарстане и сроки для кандидатов на пост главы региона

      03 июля, 2017

      «КОМОС ГРУПП» познакомил москвичей с продуктами из Удмуртии на празднике «Гербер»

      03 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: обыски у Андрея Гальцина и рост тарифов ЖКХ

      30 июня, 2017