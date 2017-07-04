Камский мост в Удмуртии откроют 25 июля

В этот день Удмуртию с рабочим визитом посетит министр транспорта России Максим Соколов.

Ижевск. Удмуртия. Открытие Камского моста в Удмуртии состоится 25 июля. На эту дату в Удмуртию намечен рабочий визит министра транспорта России Максима Соколова, сообщил журналистам врио главы республики Александр Бречалов.

«У нас предварительно приезд министра транспорта Соколова (Максим Соколов, министр транспорта России – прим.ред.) 25 июля. Мы должны увидеть (на Камском мосту – прим.ред.), как шлагбаум открывается-закрывается по ранее согласованным тарифам, которые утверждались», - сказал Бречалов.

Концессионное соглашение по строительству моста заключили 1 октября 2013 года. Стоимость проекта составила порядка 14 млрд рублей. Проезд по нему будет платным.

Максимальные тарифы на проезд для легковых автомобилей установила правительство Удмуртии: 326 рублей за проезд по мосту через Каму, 179 рублей - через Буй. Стоимость проезда по мосту через Каму и Буй - 489 рублей.

Власти региона планировали завершить строительство моста в сентябре 2016 года. После строительство перенесли на ноябрь, а затем дату отодвинули еще на пять месяцев. В конце 2017 года сроки еще раз уточнили и назвали июль текущего года.

Движение по Камскому мосту открыли 4 ноября 2016 года. Тогда же Западно-Уральское управление Ростехнадзора России сообщило о незаконности принятого решения.

В апреле 2017 экс-главу Удмуртии Александра Соловьева арестовали за получение взятки в 140 млн рублей при строительстве Камского моста. Позже своего поста лишился министр транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Вахромеев.