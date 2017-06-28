Владимир Путин попросил учесть пожелания людей при расселении ветхого жилья в Ижевске

Во время встречи с врио главы Удмуртии Александром Бречаловым глава государства попросил его разобраться с бараками.

Ижевск. Удмуртия. Президент России Владимир Путин попросил врио главы Удмуртии Александра Бречалова разобраться с бараками. Глава государства сказал также, что при расселении ветхого жилья нужно учитывать интересы людей, живущих в нем.

Встреча Путина и Бречалова состоялась накануне, 27 июня, во время рабочего визита главы государства в Ижевск. Стенограмма их разговора опубликована на официальном сайте Кремля.

«Не хочу показаться занудой – с бараками разберитесь», - сказал Владимир Путин.

Во время своего визита в Ижевск Президент России побывал в бараке, жительница которого отправила на «Прямую линию» с главой государства обращение о бедственном положении жильцов. Муниципальные власти признали здание аварийным, но расселить его обещали только к 2029 году. Владимир Путин встретился с девушкой, обратившейся к нему, и подарил ей в честь дня рождения путевку в Сочи.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов, в свою очередь, рассказал Путину, что бараки на Восточном поселке расселят не в 2029 году, а уже в следующем, при строительстве проспекта Калашникова.

Путин подарил путевку в Сочи пожаловавшейся на аварийное жильё жительнице Ижевска

Стенограмма встречи Владимира Путина и Александра Бречалова:

В.Путин: Вы сказали, что там ещё есть люди с ограниченными возможностями – я имею в виду не только ту семью, которая до меня дозвонилась в ходе Прямой линии, но и других людей, которые живут в таких условиях. И этот проект, о котором Вы сейчас сказали, когда мы сегодня встречались с людьми, – он хороший, имею в виду проспект. Но надо делать очень аккуратно, имея в виду пожелания людей: кто‑то хочет остаться в этом микрорайоне, у кого‑то другие пожелания. Индивидуально надо работать.

А.Бречалов: Безусловно. Я знаю, какое внимание Вы этому уделяете. С первых дней своей работы мы подходим по такому принципу: не только существующая очередь из аварийных домов – мы обращаем внимание именно на тех, кто действительно наиболее нуждается.