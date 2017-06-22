Управление инвестиционного развития появится в администрации Ижевска

На очередной 15-й сессии городской думы внесены изменения в структуру муниципалитета.

Ижевск. Удмуртия. На прошедшей 22 июня 15-й очередной сессии Городской думы Ижевска были внесены изменения в структуру администрации Ижевска.

Как сообщил Ильдар Бикбулатов, и.о. главы администрации города, в структуру будет введено Управление инвестиционного развития города и проектной деятельности, общее руководство которым будет осуществлять заместитель главы администрации города Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города. Вместе с тем будет ликвидировано Управление по профилактике и охране здоровья граждан и в структуре Управления по социальной поддержке населения создан отдел по профилактике и охране здоровья граждан.

- В соответствии с действующим законодательством одним из приоритетов деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления становится внедрение проектного управления. Проектная деятельность тесно связана с инвестиционным развитием территории, и новое Управление даст возможность более плодотворно заниматься инвестиционной деятельностью. Городу необходимы, прежде всего, инвестиции в производственную сферу, что позволит создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в муниципальный бюджет, - сказал Ильдар Бикбулатов.

Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин подчеркнул, что врио главы Удмуртии Александром Бречаловым поставлена задача - повышение инвестиционной привлекательности региона. И на уровне муниципальной власти надо работать не только над оптимизацией расходов, анализировать их экономическую обоснованность, но и над увеличением доходной части бюджета. Создание Управления инвестиционного развития города и проектной деятельности даст возможность более активно взаимодействовать с инвесторами, отслеживать реализацию инвестиционных проектов от старта до конкретных результатов, привлекать дополнительные финансовые ресурсы. Такое решение не предполагает увеличения штатной численности сотрудников муниципалитета. Кроме того, руководитель Управления будет избран на конкурсной основе.

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