Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга реализации «майских указов»

Лидером списка стала Тульская область.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга по выполнению «майских указов». Индекс республики составил 207, сообщает «Медиалогия».

Также в десятку лучших вошли:

- Тульская область (554,2);

- Рязанская область (519);

- Ульяновская область (496);

- Хакасия (478,2);

- Тверская область (350,1);

- Воронежская область (264);

- Татарстан (247,2);

- Владимирская область (222,1);

- Удмуртия (207);

- Тверская область (183,2).

Наша справка:

Майские указы – наименование серии из 11 указов, которые Президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года при вступлении в свою должность. Они содержат 218 поручений правительству России для выполнения в 2012-2020 годах.

К ним относят указы:

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34 поручения);

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (14 поручений);

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (24 поручения);

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

№ 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»;

№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (12 поручений);

№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (1 поручение);

№ 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (8 поручений).