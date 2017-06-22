Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга реализации «майских указов»

Лидером списка стала Тульская область.
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга по выполнению «майских указов». Индекс республики составил 207, сообщает «Медиалогия».
Также в десятку лучших вошли:
- Тульская область (554,2);
- Рязанская область (519);
- Ульяновская область (496);
- Хакасия (478,2);
- Тверская область (350,1);
- Воронежская область (264);
- Татарстан (247,2);
- Владимирская область (222,1);
- Удмуртия (207);
- Тверская область (183,2).
Наша справка:
Майские указы – наименование серии из 11 указов, которые Президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года при вступлении в свою должность. Они содержат 218 поручений правительству России для выполнения в 2012-2020 годах.
К ним относят указы:
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34 поручения);
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (14 поручений);
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (24 поручения);
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;
№ 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»;
№ 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (12 поручений);
№ 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (1 поручение);
№ 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (8 поручений).