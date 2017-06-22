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      Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга реализации «майских указов»

      08:30, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      08:30, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      216
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия
      216
      0

      Лидером списка стала Тульская область.

      Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в топ-10 регионов России медиарейтинга по выполнению «майских указов». Индекс республики составил 207, сообщает «Медиалогия».

      Также в десятку лучших вошли:

      - Тульская область (554,2);

      - Рязанская область (519);

      - Ульяновская область (496);

      - Хакасия (478,2);

      - Тверская область (350,1);

      - Воронежская область (264);

      - Татарстан (247,2);

      - Владимирская область (222,1);

      - Удмуртия (207);

      - Тверская область (183,2).

      Наша справка:

      Майские указы – наименование серии из 11 указов, которые Президент России Владимир Путин подписал 7 мая 2012 года при вступлении в свою должность. Они содержат 218 поручений правительству России для выполнения в 2012-2020 годах.

      К ним относят указы:

      № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»;

      № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (34 поручения);

      № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» (14 поручений);

      № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (24 поручения);

      № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

      № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;

      № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»;

      № 603 «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»;

      № 604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации» (12 поручений);

      № 605 «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» (1 поручение);

      № 606 «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации» (8 поручений).

      08:30, 22 июня, 2017
      Яна Шамаева
      216
      0
      #Правительство\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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