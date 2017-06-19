«Единая Россия» выбрала тройку лидеров на выборах депутатов Госсовета Удмуртии

Возглавил партийный список «единороссов» на парламентской кампании врио главы региона Александр Бречалов.

Ижевск. Удмуртия. Члены регионального политсовета «Единой России» в понедельник, 19 июня, проголосовали за тройку лидеров, которые возглавят список партии на выборах депутатов Госсовета Удмуртии осенью этого года. Теперь предложенные фамилии должны утвердить в Москве.

Партийную «тройку» «Единой России» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии возглавил врио главы региона Александр Бречалов. Вместе с ним в список вошли замминистра национальной политики республики и президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова, а также начальник ФГУП «Главное военно-строительное управление №8» (ГВСУ №8) Алексей Прасолов. Члены регионального политсовета поддержали предложенные кандидатуры единогласно, отдав за них 32 голоса.

Список из трех фамилий отправили на утверждение в Москву. Решение «центра» озвучат на региональной партийной конференции, которая состоится 3 июля.

В июне депутаты Госсовета Удмуртии проголосовали за проведение в республике парламентских выборов и досрочных выборов главы региона 10 сентября 2017 года.

О своем решении участвовать в выборах главы региона врио руководителя республики Александр Бречалов сообщил журналистам 19 мая, во время визита в Удмуртию секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова.