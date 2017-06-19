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      «Единая Россия» выбрала тройку лидеров на выборах депутатов Госсовета Удмуртии

      17:42, 19 июня, 2017
      17:42, 19 июня, 2017
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      #Единая Россия\n#выборы\n#депутаты\n#Татьяна Ишматова\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба регионалного отделения «Единой России» в Удмуртии
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      Возглавил партийный список «единороссов» на парламентской кампании врио главы региона Александр Бречалов.

      Ижевск. Удмуртия. Члены регионального политсовета «Единой России» в понедельник, 19 июня, проголосовали за тройку лидеров, которые возглавят список партии на выборах депутатов Госсовета Удмуртии осенью этого года. Теперь предложенные фамилии должны утвердить в Москве.

      Партийную «тройку» «Единой России» на выборах депутатов Госсовета Удмуртии возглавил врио главы региона Александр Бречалов. Вместе с ним в список вошли замминистра национальной политики республики и президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» Татьяна Ишматова, а также начальник ФГУП «Главное военно-строительное управление №8» (ГВСУ №8) Алексей Прасолов. Члены регионального политсовета поддержали предложенные кандидатуры единогласно, отдав за них 32 голоса.

      Список из трех фамилий отправили на утверждение в Москву. Решение «центра» озвучат на региональной партийной конференции, которая состоится 3 июля.

      В июне депутаты Госсовета Удмуртии проголосовали за проведение в республике парламентских выборов и досрочных выборов главы региона 10 сентября 2017 года.

      О своем решении участвовать в выборах главы региона врио руководителя республики Александр Бречалов сообщил журналистам 19 мая, во время визита в Удмуртию секретаря генсовета «Единой России» Сергея Неверова. 

      Сусанин / Двойная кампания: кого и как будут выбирать жители Удмуртии этой осенью - Статьи

      10 сентября в Удмуртии пройдут выборы в Госсовет и досрочные выборы главы региона. Состав парламента сократился на треть - теперь принимать законы в республике будут не 90, а 60 человек. Есть изменения и для избирателей - они не смогут проголосовать заранее.

      17:42, 19 июня, 2017
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      #Единая Россия\n#выборы\n#депутаты\n#Татьяна Ишматова\n#выборы в Госсовет Удмуртии\n#Александр Бречалов

       

       

       

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