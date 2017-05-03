Сформировали итоговые списки участников предварительного голосования в Удмуртии

В числе зарегистрированных 2 мая кандидатов - руководитель регионального исполкома партии Андрей Макаров.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сформировали итоговые списки участников предварительного голосования. Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения партии «Единая Россия», в числе зарегистрированных 2 мая кандидатов - руководитель регионального исполкома партии Андрей Макаров.

Список зарегистрированных 2 мая выглядит таким образом:

Татьяна Толмачева, временно не работающую.

Вячеслав Нельзин, работающего в Первичной Профсоюзной организации Акционерного Общества Ижевский электромеханический завод «Купол» Российского Профсоюза работников Радиоэлектронной промышленности, председателем профсоюзного комитета.

Ольга Новгородцева, работающую в обществе с ограниченной ответственностью «Светоч», директором.

Дмитрий Чистяков, работающего в операционном офисе «Ижевский» Филиала № 6 ПАО МОСОБЛБАНК, Управляющим.

Александр Майер, работающего в АО «Ижевский радиозавод», заместителем генерального директора - директором по персоналу и режиму.

Георгий Крылов, работающего в государственном унитарном предприятии Удмуртской Республики «Рыбхоз «Пихтовка», директором.

Андрей Русинов, временно не работающего.

Леонид Смелков, пенсионера.

Андрей Макаров, работающего в удмуртском региональном отделении Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководителем Регионального исполнительного комитета.

Марина Городилова, работающую в Государственном унитарном предприятии удмуртской Республики «Телерадиовещательная компания «Удмуртия», директором.

Иван Черезов, работающего в акционерном обществе «Концерн «Калашников», заместителем директора по маркетингу по проектному направлению.

Сергей Зайчиков, работающего в обществе с ограниченной ответственностью «Производственный трест банно-прачечного хозяйства», Директором.

Артур Магдеев, работающего в управлении Горьковской железной дороги - филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», начальником лаборатории.

Рашид Хуснутдинов, работающего в удмуртском региональном отделении общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», первым заместителем председателя.

Чиркову Елену Михайловну, работающую в Обществе с ограниченной ответственностью «Зуринский Агрокомплекс», Генеральным директором.

Вадим Исупов, работающего в филиале ООО «Сиам Мастер» в Ижевске, директором филиала.

В итоговом списке участников предварительного голосования партии 294 человека. Добавим, что всю информацию о ходе голосования можно найти на соответствующем сайте.