Партийный форум прошел в Омске 25 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин прокомментировал форум «Единой России» «Культура - национальный приоритет». Как сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения партии, мероприятие прошло в Омске 25 апреля.

По словам федерального парламентария, сам факт того, что первое в этом году крупное партийное мероприятие такого плана было посвящено вопросам культуры, глубоко символичен.

«С культуры все начинается. Поэтому не случайно проект поддержки сельских домов культуры сейчас функционирует. Не случайно поднимаются вопросы, связанные с кинофикацией, о которых часто говорит министр культуры РФ. Когда на село, в малые города приходят явления культуры, которые доступны ранее были только жителям крупных городов. И интернет здесь не панацея», – отметил Алексей Загребин.

Депутат добавил, что важно, чтобы работники культуры ощутили свою значимость для государства и общества.

Добавим, что партийный форум «Единой России» «Культура — национальный приоритет» состоялся 25 апреля в Омске. Работа Форума организована в формате четырех дискуссионных площадок: «Местный дом культуры – новая модель», «Культура и образование», «Театры и музыкальное творчество», «Историческая память» – и пленарного заседания. В мероприятии приняли участие около 700 человек: представители учреждений культуры Сибирского федерального округа, депутаты Госдумы, координаторы партийных проектов, представители Министерства образования и науки и Министерства культуры, участники предварительного голосования «Единой России».

Основными темами форума стали доступность учреждений культуры в малых городах и на селе, создание многофункциональных культурных центров, развитие деятельности библиотек, детское образование и дополнительное образование в сфере культуры, поддержка музейной деятельности.

В ходе обсуждения выработаны рекомендации, которые, наряду с другими предложениями, включены в проект общей резолюции и были представлены в ходе пленарного заседания форума председателю партии, председателю правительства России Дмитрию Медведеву.

«Для того чтобы резолюция получила еще государственное продолжение, можете не сомневаться, ... она также будет преобразована в поручение Председателя Правительства по основным направлениям, которые здесь были затронуты», - заключил Дмитрий Медведев.