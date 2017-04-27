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      Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев примет участие в праймериз «Единой России»

      18:57, 27 апреля, 2017
      18:57, 27 апреля, 2017
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      #Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#праймериз
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      Заявление парламентария зарегистрировали на организационном комитете в четверг, 27 апреля.

      Ижевск. Удмуртия. Председатель Государственного Совета Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев подал заявление на участие в праймериз. Его кандидатура рассмотрели и приняли на оргкомитете в четверг, 27 апреля.

      «Раньше это был 45 избирательный округ: Юкамеский район, Ярский район и часть Крсаногорского округа. Сегодня в этот округ входят Глазовский район, Юкаменский и Ярский район», - прокомментировал Невоструев свою регистрацию на праймериз.

      Отметим, что сегодня, 27 апреля, последний день приема заявок от кандидатов. Уже зарегистрировано 284 человека, заявления можно подавать до 20:00.

      Напомним, что предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов в Госсовет состоится 28 мая. 

      18:57, 27 апреля, 2017
      57
      0
      #Единая Россия\n#выборы\n#Ижевск\n#праймериз
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