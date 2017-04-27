Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев примет участие в праймериз «Единой России»

Заявление парламентария зарегистрировали на организационном комитете в четверг, 27 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Председатель Государственного Совета Удмуртии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев подал заявление на участие в праймериз. Его кандидатура рассмотрели и приняли на оргкомитете в четверг, 27 апреля.

«Раньше это был 45 избирательный округ: Юкамеский район, Ярский район и часть Крсаногорского округа. Сегодня в этот округ входят Глазовский район, Юкаменский и Ярский район», - прокомментировал Невоструев свою регистрацию на праймериз.

Отметим, что сегодня, 27 апреля, последний день приема заявок от кандидатов. Уже зарегистрировано 284 человека, заявления можно подавать до 20:00.

Напомним, что предварительное голосование «Единой России» по выборам депутатов в Госсовет состоится 28 мая.