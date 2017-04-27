И.о. главы Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку

Врио главы республики его заявление принял.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности Минпромторга Удмуртии Владимир Разумков подал в отставку. Заявление он написал в четверг, 27 апреля, об этом информагентству «Сусанин» сообщила руководитель пресс-службы главы и правительства региона Екатерина Волкова.

«Владимир Николаевич (Разумков – и.о. министра промышленности и торговли Удмуртии) написал заявление об отставке, Александр Владимирович (Бречалов – врио главы Удмуртии) его принял», - сказала Волкова.

В понедельник, 24 апреля 2017 года, врио главы Удмуртии объявил выговор Разумкову за возврат в бюджет России 10 млн рублей, которые должны были потратить на программу развития газомоторного топлива.

На пост министра промышленности и торговли региона Владимира Разумкова назначили 28 января 2016 года.

Наша справка:

Разумков Владимир Николаевич

Родился 26 сентября 1969 года в Новосибирске. В 1992 году закончил Новосибирский электромеханический институт по специальности «Газидинамические импульсные устройства»

1992-1994 - рекламный агент, заведующий рекламным отделом редакции «Парк» телевизионной станции «МИР», Новосибирск;

1994-1994 - начальник информационного отдела акционерного общества закрытого типа «Управляющая компания «Оникс», Новосибирск;

1994-1997 - управляющий делами, генеральный директор, сотрудник отдела вексельного обращения, начальник бэк-офиса акционерного общества закрытого типа «Эксперт-Финанс», Новосибирск;

1997-2000 - начальник бэк-офиса ОАО «Инвестиционная корпорация «Вита-капитал», Новосибирск;

2000-2000 - начальник бэк-офиса ЗАО «Управляющая компания «Оникс», Новосибирск;

2000-2001 - начальник отдела маркетинга ОАО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина», Новосибирск;

2001-2004 - главный экономист, директор по финансовым вопросам, директор по финансовым вопросам - главный бухгалтер ОАО «Ижевский завод пластмасс», Ижевск;

2005-2011 - генеральный директор ОАО «Ижевский завод пластмасс», Ижевск;

2012-2013 - директор по экономике, исполнительный директор ЗАО «Сибирская электротехника», Новосибирск;

2013-2014 - финансовый директор ООО «РК КЭМОНТ», Новосибирск;

2015 - заместитель министра экономики Удмуртской Республики;

2015 – 2017 - министр промышленности и торговли Удмуртской Республики.