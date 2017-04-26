Участники праймериз «Единой России» обсудили с ижевчанами проблемы Устиновского района

На встречу пришли избиратели Нефтяного округа столицы Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. Избиратели нефтяного округа Ижевска обсудили с участниками предварительного внутрипартийного голосования «Единой России» проблемы и перспективы развития Устиновского района столицы Удмуртии. На встречу пришли как кандидаты в народные избранники, так и действующие депутаты Госсовета республики.

Встреча состоялась в актовом зале Ижевского техникума экономики управления и права. Пообщаться с участниками праймериз «Единой России» пришло много молодежи. Нефтяной округ активно застраивается новыми многоэтажками, в которые заезжают семьи с детьми, поэтому горожан волнуют вопросы строительства детских садов и школ.

По словам замсекретаря удмуртского регионального отделения партии, первого заместителя председателя Госсовета Удмуртии Светланы Кривилевой, сейчас законодатели республики готовят предложения по изменению федеральных законов, которые обяжут застройщиков предусматривать в новых микрорайонах школы и детские сады. Участники праймериз обсудили с избирателями и другие проблемы.

«Мы были в Старках, посмотрели, что есть проблемы с доступностью медицинской помощи, потому что ФАП у которого разрезали ленточку, к сожалению, на сегодня еще не имеет лицензии <…> и чтобы приблизить медицинскую помощь, мы проведем у них наш широкоформатный форум здорового образа жизни», - рассказала Кривилева.

Некоторые вопросы, которые беспокоят жителей Нефтяного округа столицы Удмуртии, участникам праймериз уже удалось частично решить. Например, технологический шум от оборудования ТЭЦ-2, который беспокоит горожан. Представители станции пояснили депутату Госсовета республики Борису Нельзину, что проблему громких звуков можно решить, поставив специальное оборудование. Часть его уже смонтирована.

«С депутатом Нельзиным Владимиром Борисовичем мы уже объехали округ. Если мы объединимся с Владимиром Борисовичем в наших денежных средствах по наказам избирателей, а сейчас их станет ровно на полмиллиона у каждого больше, то я считаю 3 миллиона это хорошая сумма для того, чтобы в течение года решать первоочередные вопросы, которые есть у наших избирателей», - сказала Светлана Кривилева.