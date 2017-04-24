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      Обреченные небом: как связаны акции Сарапульского радиозавода и коммерческие успехи «Ижавиа»

      08:30, 24 апреля, 2017
      08:30, 24 апреля, 2017
      404
      0
      #Сарапул\n#Ижавиа\n#власть\n#завод\n#акции\n#финансы и деньги
      Фото: pixabay.com/MAX1993
      404
      0

      Слова властей о положении дел в авиакомпании не сходятся с ее финансовыми отчетами.

      Ижевск. Удмуртия. Летом 2016 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, в ответ на требование регионального управления Федеральной антимонопольной службы России о разделении «Ижавиа» на авиаотряд и аэропорт, потребовал не лезть в дела предприятия. По словам Соловьева, до 2013 года государственный авиаперевозчик приносит республиканскому бюджету «одни убытки», но в этом же году «наступил переломный момент» и уже в 2014-м авиаторы «сработали прибыльно».

      На одной из пресс-конференций премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев, ныне работающий с приставкой «и.о.», объяснил финансовые успехи авиаперевозчика сменой поставщика топлива, а в региональном Минимуществе сообщили, что на сегодняшний день предприятие рассчиталось с кредитами и вывело из залога свою собственность. Казалось бы, все очевидно, однако ни акционеры, ни сама компания стараются не упоминать про акции ОАО «Сарапульский радиозавод», «доставшиеся» «Ижавиа» еще в 2010 году во время спасения оборонного предприятия. Они сыграли не последнюю роль в положительных отчетах компании перед правительством республики.

      Лонгриды

      Общественно-политический сайт Удмуртской республики и города Ижевска, Удмуртской республики (Удмуртии) и Приволжского федерального округа (ПФО) СУСАНИН. Рейтинги персон, тем и событий произошедших в Удмуртии и городе Ижевске на предыдущей неделе, местные новости из различных источников о политике, бизнесе, экономике, культуре и спорте, скандалы, пресс-клиппинг и мониторинг печатных СМИ г.

      08:30, 24 апреля, 2017
      404
      0
      #Сарапул\n#Ижавиа\n#власть\n#завод\n#акции\n#финансы и деньги
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