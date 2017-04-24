Обреченные небом: как связаны акции Сарапульского радиозавода и коммерческие успехи «Ижавиа»

Слова властей о положении дел в авиакомпании не сходятся с ее финансовыми отчетами.

Ижевск. Удмуртия. Летом 2016 года бывший глава Удмуртии Александр Соловьев, в ответ на требование регионального управления Федеральной антимонопольной службы России о разделении «Ижавиа» на авиаотряд и аэропорт, потребовал не лезть в дела предприятия. По словам Соловьева, до 2013 года государственный авиаперевозчик приносит республиканскому бюджету «одни убытки», но в этом же году «наступил переломный момент» и уже в 2014-м авиаторы «сработали прибыльно».

На одной из пресс-конференций премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев, ныне работающий с приставкой «и.о.», объяснил финансовые успехи авиаперевозчика сменой поставщика топлива, а в региональном Минимуществе сообщили, что на сегодняшний день предприятие рассчиталось с кредитами и вывело из залога свою собственность. Казалось бы, все очевидно, однако ни акционеры, ни сама компания стараются не упоминать про акции ОАО «Сарапульский радиозавод», «доставшиеся» «Ижавиа» еще в 2010 году во время спасения оборонного предприятия. Они сыграли не последнюю роль в положительных отчетах компании перед правительством республики.