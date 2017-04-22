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      Врио главы Удмуртии прокомментировал новую систему управления в поселке Балезино

      14:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      14:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      692
      0
      #Балезино\n#власть и чиновники\n#Александр Бречалов
      692
      0

      Александр Бречалов считает приоритетной задачей ежедневную работу с местным населением.

      Балезино. Координировать работу чиновников в Балезино будет руководитель администрации главы и правительства. Об этом в ходе рабочего визита в поселок сообщил врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      «К сожалению, район один из проблемных и уровень трудностей здесь достаточно высокий. Также тут чехарда с главами была. Это сподвигло нас к такому решению – присылать управление с Ижевска, с правительства. Координировать работу будет руководитель администрации Сергей Смирнов. На следующей неделе сюда приедут с каждого министерства сотрудники уровня начальников отделов и проведут здесь необходимое время», - сказал Александр Бречалов.

      По его словам, в первую очередь будет вестись ежедневное общение с местными жителями, для того, чтобы власти смогли смогли определить и зафикисровать каждую проблему.

      «Также нужно сформировать проблемы по уровню сложности. Что-то будем решать уже до конца этого лета. Что-то в 2018/19 годах, но точно граждане Балезинского района будут знать перспективу решения той или иной проблемы. Для этого мы идем на такой формат управления», - сказал Бречалов.

      Также врио главы Удмуртии отметил, что вне зависимости от того, кто в дальнейшем будет управлять районом – ситуацию будет контролировать он лично.

      14:00, 22 апреля, 2017
      Георгий Поветкин
      692
      0
      #Балезино\n#власть и чиновники\n#Александр Бречалов
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