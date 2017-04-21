Минутка политинформации: чем живут чиновники и депутаты Удмуртии в соцсетях

Обзор страниц от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. На днях временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов призвал чиновников Удмуртии активно вести себя в соцсетях. Корреспонденты информагентства «Сусанин» решили не отставать и проверили, чем живут чиновники и депутаты региона в интернете, и подготовили небольшой обзор их заметок.

Впереди планеты всей сам Александр Бречалов. Его, без сомнения, можно назвать самым активным пользователей всех соцсетей. Посты в его аккаунтах появляются по нескольку раз в день, и кратко и интересно описывают его дела.

На неделе Бречалов посетил с рабочей поездкой Малую Пургу и Кечево.

Александр Бречалов Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья предусматривалась, как благо. Необходимо было стремиться улучшить жилищные условия людей, сделать их жизнь комфортнее. Но...

Александр Бречалов Совсем скоро 9 мая - 72-ая годовщина Победы нашей страны в Великой Отечественной Войне, ветеранов остается все меньше и меньше. В Удмуртии, в селе Малая Пурга живёт легендарная Кузнецова Александра...

Побывал он на этой неделе и в Новгородской области.

Александр Бречалов По итогам Госсовета РФ по вопросу национальной системы защиты прав потребителей, прошедшего в Новгородской области, Президент предложил акцентировать внимание на просветительской работе в сфере...

Представил всем исполняющего обязанности полпреда главы Удмуртии при Президенте России.

Александр Бречалов Рад представить вам исполняющего обязанности Постоянного представителя Главы Удмуртской Республики при Президенте Российской Федерации - Михаил Хомич Опыт Михаила говорит сам за себя - в прошлом...

Не забыл и про переговоры с главой Министерства транспорта России.

Александр Бречалов Сегодня вместе с главой Министерство транспорта РФ Соколовым Максимом Юрьевичем и руководителем Росавтодора Старовойтом Романом Владимировичем обсудили ситуацию с транспортом и дорогами в Удмуртии....

А еще подвел небольшие итоги своей деятельности в перезагрузке роли Общественной палаты России в жизни общества и встретился с уполномоченным по правам ребенка в России Анной Кузнецовой.

Александр Бречалов Работу стоит судить по делам, я считаю, что свою миссию в перезагрузке роли Общественная палата Российской Федерации в жизни общества мы выполнили на 90%. Почему не на 100? Всегда есть, куда расти....

Александр Бречалов Вместе с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова обсудили планы на День защиты детей, а также запуск проекта #Наставничество в Удмуртии

Глава столицы Удмуртии Юрий Тюрин теперь тоже стал активным пользователем соцсетей и старается отчитываться в них по любому важному поводу.

Юрий Тюрин Провели встречу с общественниками по итогам работы Администрации в 2016 году. Разговор получился конструктивным. Рассказал не только о том, что сделано, но и о планах: на развитие пляжа, на...

Юрий Тюрин На сессии Гордумы Ижевска отчитался о деятельности Администрации города за 2016 год. Депутаты дали положительную оценку нашей работе. Но вопросов,требующих решения, в городе немало. Надеюсь на...

Юрий Тюрин Накануне Дня местного самоуправления подведены итоги республиканского конкурса на лучшее муниципальное образование. У Ижевска 2 место среди городов. Это заслуга всех ижевчан!

Юрий Тюрин В День местного самоуправления мы запускаем сразу несколько городских конкурсов: конкурс профмастерства "Человек труда - человек дела" для коллективов и работников промышленных предприятий,...

Любят соцсети и депутаты Госдумы России от Удмуртии. Заметку о выступлении премьер-министра Дмитрия Медведева написал Алексей Загребин.

Алексей Загребин "Год осознанных возможностей!" - так охарактеризовал отчетный 2016 г., выступая сегодня в Государситвенной Думе, Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. В анализе достигнутых исполнительной...

Руководители министерств Удмуртии активностью в соцсетях пока не отметились.