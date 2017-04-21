Врио главы Удмуртии Бречалов сложил полномочия секретаря общественной палаты России

На плановом заседании общественной платы на его место избрали Вячеслава Бочарова.

Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов досрочно сложил полномочия секретаря общественной палаты России. Как сообщает пресс-служба ОП, об этом объявили на плановом заседании.

Александр Бречалов поблагодарил всех членов ОП РФ за 3 года совместной работы.

«Мое восприятие этих трех лет — это знакомство с прекрасными людьми, я многому у вас учился, например, у Лео Бокерия, Сергея Орджоникидзе. И, несмотря на разное отношение к тем или иным вопросам, мы стали командой. Помню, мы столько спорили с Игорем Леонидовичем Шпектором по вопросам ЖКХ, а теперь я каждый раз, принимая решения, чувствую его за спиной. Бесконечным источником драйва для меня всегда была Диана Гурцкая, Елена Тополева-Солдунова, Лидия Михеева. Огромное вам спасибо и низкий поклон, желаю успехов, уверен, у нас многое впереди», - сказал врио главы Удмуртии.

Новым секретарем избрали Вячеслава Бочарова, который ранее занимал должность первого заместителя секретаря общественной палаты России.