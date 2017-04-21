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      Врио главы Удмуртии Бречалов сложил полномочия секретаря общественной палаты России

      15:21, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      15:21, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      336
      0
      #Общественная палата\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
      336
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      На плановом заседании общественной платы на его место избрали Вячеслава Бочарова.

      Ижевск. Удмуртия. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов досрочно сложил полномочия секретаря общественной палаты России. Как сообщает пресс-служба ОП, об этом объявили на плановом заседании.

      Александр Бречалов поблагодарил всех членов ОП РФ за 3 года совместной работы.

      «Мое восприятие этих трех лет — это знакомство с прекрасными людьми, я многому у вас учился, например, у Лео Бокерия, Сергея Орджоникидзе. И, несмотря на разное отношение к тем или иным вопросам, мы стали командой. Помню, мы столько спорили с Игорем Леонидовичем Шпектором по вопросам ЖКХ, а теперь я каждый раз, принимая решения, чувствую его за спиной. Бесконечным источником драйва для меня всегда была Диана Гурцкая, Елена Тополева-Солдунова, Лидия Михеева. Огромное вам спасибо и низкий поклон, желаю успехов, уверен, у нас многое впереди», - сказал врио главы Удмуртии.

      Новым секретарем избрали Вячеслава Бочарова, который ранее занимал должность первого заместителя секретаря общественной палаты России. 

      15:21, 21 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      336
      0
      #Общественная палата\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Александр Бречалов
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