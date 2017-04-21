В Ижевске участники праймериз «Единой России» встретились с избирателями Первомайского района

Кандидаты в депутаты Госсовета Удмуртии рассказали гражданам о планах работы.

Ижевск. Удмуртия. Участники предварительного голосования «Единой России» от Первомайского района Ижевска встретились со своими избирателями. Кандидаты на посты депутатов Государственного Совета Удмуртии поделились планами своей деятельности.

Педагог дополнительного образования дома детского творчества Первомайского района Наталья Горбановская в своей работе намерена обратить внимание на образование и воспитание.

Директор торгово-делового центра «Беларусь» Людмила Ковалевская считает, что необходимо развивать бизнес и привлекать в республику инвестиции.

«У меня есть некие предложения для нашего региона. В частности, то что касается майских указов нашего Президента Владимира Владимировича Путин», - сказала Ковалевская.

Также она добавила, что нужно обратить внимание на молодежь. По ее словам, в июне этого года планируется встреча молодых парламентариев Бреста и Ижевска.

Кроме того, Людмила Ковалевская не оставит без внимания вопросы здравоохранения, образования и ЖКХ.

Среди приоритетных направлений работы начальника МБУ «Центр образования – Централизованная бухгалтерия Первомайского района» Ольги Мотороиной в качестве депутата республиканского Госсовета патриотическое воспитание, профилактическая работка, улучшение качества жизни в сфере образования, здравоохранение и строительства жилья.

Налаживанием диалога между властью и обществом, борьбой с точечными постройками, улучшением качества дорог, повышением пенсий, благоустройством города намерен заняться член молодежного парламента Ижевска Серей Савинов.

Заведующая детского сада №24 Лариса Хомченко говорила о необходимости установления правил взаимоотношения между органами местного самоуправления и гражданами, развитии и улучшении образования.

Член общественной палаты Удмуртской Республики Рашид Хуснутдинов обозначил в своей работе два основных направления: повышение уровня жизни граждан и борьба с коррупцией. Он планирует заняться вопросами повышения пенсий и увеличением зарплат работникам бюджетных организаций. Он считает, что необходимо привлекать больше инвестиций и менять систему налогообложения.

Директор трикотажной фабрики, председатель «Союза женщин Удмуртии» Зоя Степнова выступила за развитие промышленности.

«Работает промышленность – значит благополучие региона», - отметила Степнова.

Также она занимается продвижением инициативы «Трезвое село», планируется расширить административные меры, связанные с реализацией и потреблением алкоголя.

Зоя Степнова действующий депутат и работает на этой должности уже не первый год. За это время многие ее инициативы были реализованы.

«Именно нашей инициативой был закон о ветеране труда Удмуртской Республики <…>; закон о патронатной семье, как закон об одной из форм устройства детей; закон запрещающий нахождение детей в вечернее время позднее без присутствия взрослых. Это два закона: о запрете игорного бизнеса, запрете продажи в ночное время алкогольной продукции», - рассказала Степнова.

Председатель Удмуртской республиканской организации Российского профсоюза работников потребкооперации и предпринимательства Галина Чубчикова говорила о необходимости обратить внимание на семейное благополучие и развитие трудовых отношение.