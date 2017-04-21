  • $ 56.18 ↑
  • € 60.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Бывший директор информагентства «Сусанин» в Удмуртии Екатерина Волкова возглавила пресс-службу Александра Бречалова

      12:54, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      12:54, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1330
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#пресса\n#Удмуртия\n#пресс-служба\n#Александр Бречалов
      Фото: facebook.com (Екатерина Волкова)
      1330
      0

      До этого она руководила ИА «Удмуртия».

      Ижевск. Удмуртия. Бывший директор информационного агентства «Сусанин» Екатерина Волкова возглавила пресс-службу временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова. До этого она руководила ИА «Удмуртия», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

      «Екатерине Волковой предстоит работа по повышению узнаваемости деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики. Формат работы пресс-службы должен отвечать современным запросам общества как в части информированности, так и в части технологичности, мобильности и гибкости всех процессов», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

      Наша справка:

      Волкова Екатерина Владимировна

      Родилась 6 января 1986 года в поселке Балезино Удмуртской Республики.

      2007 – институт педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского государственного университета;

      2013 – факультет информационных технологий и вычислительной техники Удмуртского государственного университета;

      2006 – 2007 – ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»), журналист;

      2007 – заместитель директора ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

      2007 – 2011 – директор ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

      2011 – 2015 – коммерческий директор ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

      2014 – 2015 – начальник отдела интернет-проектов АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»;

      2015 – 2017 – директор АУ УР «РСН «Удмуртия» (ИА «Удмуртия»)

      Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике. Член общественного совета по делам молодежи при главе Удмуртской Республики.

      Почетная грамота Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики. Почетная грамота Государственного совета Удмуртской Республики.

      12:54, 21 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1330
      0
      #СМИ\n#Ижевск\n#пресса\n#Удмуртия\n#пресс-служба\n#Александр Бречалов
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа