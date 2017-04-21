Бывший директор информагентства «Сусанин» в Удмуртии Екатерина Волкова возглавила пресс-службу Александра Бречалова

До этого она руководила ИА «Удмуртия».

Ижевск. Удмуртия. Бывший директор информационного агентства «Сусанин» Екатерина Волкова возглавила пресс-службу временно исполняющего обязанности главы Удмуртии Александра Бречалова. До этого она руководила ИА «Удмуртия», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Екатерине Волковой предстоит работа по повышению узнаваемости деятельности органов государственной власти Удмуртской Республики. Формат работы пресс-службы должен отвечать современным запросам общества как в части информированности, так и в части технологичности, мобильности и гибкости всех процессов», - сказал врио главы Удмуртии Александр Бречалов.

Наша справка:

Волкова Екатерина Владимировна

Родилась 6 января 1986 года в поселке Балезино Удмуртской Республики.

2007 – институт педагогики, психологии и социальных технологий Удмуртского государственного университета;

2013 – факультет информационных технологий и вычислительной техники Удмуртского государственного университета;

2006 – 2007 – ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»), журналист;

2007 – заместитель директора ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

2007 – 2011 – директор ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

2011 – 2015 – коммерческий директор ООО «Аналитический центр «Провинция» (информационное агентство «Сусанин»);

2014 – 2015 – начальник отдела интернет-проектов АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской Республики»;

2015 – 2017 – директор АУ УР «РСН «Удмуртия» (ИА «Удмуртия»)

Член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Удмуртской Республике. Член общественного совета по делам молодежи при главе Удмуртской Республики.

Почетная грамота Министерства культуры, печати и информации Удмуртской Республики. Почетная грамота Государственного совета Удмуртской Республики.