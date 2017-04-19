Микрорайон «Столичный» оказался в центре внимания участников праймериз «Единой России»

Кандидаты в депутаты Госсовета Удмуртии от Буммашевского избирательного округа №1 встретились с гражданами, которых собралось 389 человек, во вторник, 18 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участники праймериз «Единой России» от Буммашевского избирательного округа №1 встретились с избирателями. Во вторник, 18 апреля, они рассказали о своих трудовых планах в качестве депутатов государственного совета Удмуртии, среди которых в частности улучшение инфраструктуры микрорайона «Столичный».

Встреча началась с выступления начальника МКУ «Центр дошкольного образования и воспитания- Централизованная бухгалтерия» Индустриального района Натальи Гвоздковой. Она рассказала, что намерена работать в русле защиты работников дошкольного образования, развития и укрепления детских садов.

Заведующая детским садом №102 Лилия Кузнецова хочет уделить внимание в своей деятельности национальному и семейному воспитанию.

Директора ООО «Вид» Кирилла Мерзлякова волнуют вопросы образован и экономики.

Задачу решения проблем в социальной сфере ставит перед собой главный врач первой республиканской клинической больницы Надежда Михайлова.

«Первые вопросы, которые мы будем поднимать, как и сейчас мы это делаем, это вопросы социальные. Это решение проблем здравоохранения, просвещения других профессий, повышение имиджа этих профессий», - сказала Михайлова

По ее словам, на сегодняшний день в республике в сфере здравоохранения наиболее остро стоят два вопроса: повышение имиджа профессии врача и доступность медицины.

Руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия», директор школы №8 Мария Пустынцева в своей работе в качестве депутата республиканского парламента планирует обратить внимание на образование и молодежную среду. В частности, она считает, что нужно сделать спортивные объекты бесплатными, чтобы население могло вести активный образ жизни.

В молодежном направлении намерен работать и член молодежного парламента Евгений Шиляев. Среди его инициатив: запрет на курение кальянов и повышение возрастного ценза на продажу алкогольной продукции.

Заняться совершенствованием инфраструктуры микрорайона «Столичный», помощью молодежи и пенсионерам намерена инженер учебной лаборатории имуногистохимии УдГУ Ольга Вежеева.

Директор управляющей компании «ЖРП №8» Фарит Губаев также отметил, что будет решать проблемы нового жилого комплекса в своем избирательном округе.

«Хотелось бы на другом уровне решать проблемы нашего округа, а проблем достаточно много. Это и микрорайон «Столичный», в котором инфраструктура не до конца еще развита», - отметил Губаев.

Также значимое место в его работе будут занимать вопросы ЖКХ и уже сегодня есть конкретные предложения в этом направлении: освободить жителей новостроек от взносов на капремонт на 5 лет, расширить перечня работ по капремонту, модернизация системы отопления - регулирование в зависимости от погоды, разрешить проблему замены лифтов и шиферных крыш и так далее.

Напомним, что предварительное голосование выборов в Государственный Совет Удмуртии состоится 28 мая.