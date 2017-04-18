Глава Можги Алексей Шишков: нам очень важно, с кем мы будем работать

Такими словами он начал встречу актива города с кандидатами для участия в праймериз.

Можга. Удмуртия. В Можге прошла встреча актива города с кандидатами для участия в предварительном голосовании. Глава муниципалитета Алексей Шишов начал эту встречу, которая состоялась в понедельник, 17 апреля, со слов «нам очень важно, с кем мы будем работать», сообщает пресс-служба удмуртского отделения партии «Единая Россия».

Встреча стала первой из 45 запланированных в Удмуртии в рамках знакомства с участниками праймериз.

По словам руководителя исполкома регионального отделения партии Андрея Макарова, в предвыборный период ожидается большая конкуренция между кандидатами. Уже подано 230 заявок, и цифра эта не окончательная.

«Можга – первый из городов, открывший череду встреч кандидатов с избирателями», - сказал Макаров.

Главная цель мероприятия, по словам главы города – «услышать друг друга. Оценить профессиональные и деловые качества, достижения участников, услышать от них то, что они готовы сделать для города и для людей».

Девять кандидатов рассказали о своем видении дальнейших перспектив родного города. Многие пункты программ перекликались, так как все они в курсе самых болезненных проблем Можги и республики. Тем не менее, проблемы они видят и готовы предложить пути их решения.

Также участники предварительного голосования ответили на вопросы из зала. Жители города обратились к ним с просьбой решить наболевшую «коммунальную» проблему, проблемы нехватки квалифицированных кадров, отсутствия дорог, вопросы экологии и медобслуживания.

После выступления всех кандидатов о проекте «Городская среда» рассказал активу города заместитель главы Можги по строительству и ЖКХ Сергей Лихоманов. Партийный проект «Городская среда» предполагает выделение федеральных средств на развитие территорий на условиях софинансирования из республиканского бюджета.

Можга в рамках этого проекта получит в 2017 году 12,3 млн рублей на асфальтирование дворовых и придомовых территорий. Проект, по словам Лихоманова, долгосрочный и предполагает различные направления создания удобной и комфортной городской среды. В конце встречи Алексей Шишов подвел итоги.

«Сегодня мы смогли познакомиться со всеми кандидатами. Каждый из них имеет возможность продолжить общение с населением в трудовых коллективах, на собраниях общественных организаций. Каждому из них важно определить главные задачи, которые они ставят перед собой и перед избирателями. Можгинцы всегда проявляли свою активность и неравнодушие. Думаю, что и в процедуре предварительного голосования мы сможем проявить свою четкую жизненную позицию. Нам здесь жить, работать, растить детей», - подытожил Алексей Шишов.