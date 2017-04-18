Авиакомпания «Ижавиа» из Удмуртии купила представительский седан Audi за 2,9 млн рублей

При этом в документе закупки указали несуществующую комплектацию авто.

Ижевск. Удмуртия. АО «Ижавиа» (100% акций которого принадлежат правительству Удмуртии) купило седан «Ауди» A6 за 2, 959 млн рублей. Соответствующие документы опубликованы на сайте госзакупок.

«Ижавиа» опубликовала договор поставки автомобиля 15 марта, сделка завершилась 28 марта. Продавцом иномарки стало ООО «АЦ-Уфа». При этом в документах, опубликованных на сайте госзакупок, сказано, что авиаперевозчик из Удмуртии купил «легковой автомобиль АUDI A6 3.0 ТESI».

В телефонном разговоре с корреспондентом информагентства «Сусанин» менеджер автосалона AUDI в Ижевске пояснил, что комплектации TESI в модельном ряде автопроизводителя не существует.

«Возможно, это была AUDI A6 3.0 TFSI. Для данного автомобиля эта цена (2,959 млн рублей – прим. ред.) является довольно низкой», - рассказал собеседник агентства.