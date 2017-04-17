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      Доход сенатора от Удмуртии Александра Волкова за год вырос более чем в три раза

      11:56, 17 апреля, 2017
      11:56, 17 апреля, 2017
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      #Александр Волков\n#Совет Федерации\n#сведения о доходах\n#Удмуртия
      Фото: ИА Сусанин
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      В 2016 году он заработал 18,1 млн рублей.  

      Ижевск. Удмуртия. Сенаторы от Удмуртии отчитались о своих доходах за 2016 год. Сведения опубликованы на сайте Совета Федерации. Республику в верхней палате парламента представляют два человека: Александр Волков и Александр Чекалин.

      Александр Волков сообщил о доходе в 18,1 млн рублей, его супруга заработала 1,3 млн рублей. Годом ранее эти суммы составляли 5,3 млн и 1,2 млн рублей соответственно. В собственности супругов находятся 5 земельных участков площадью 13,2 тыс. квадратных метров, три жилых дома, баня и дом рыбака, автомобиль «Тойота Хайлендер», две моторные лодки, катер и три прицепа.

      Александр Чекалин задекларировал доход в 8,1 млн рублей, супруга – 462 тыс. рублей. Годом ранее – 7,95 млн и 462 тыс. рублей соответственно. В собственности семьи члена совета федерации находятся 4 земельных участка площадью 6,4 тыс. квадратных метров, доля в доме, дом-дача, квартира, машиноместо, одноэтажная надворная постройка, недостроенный и неоформленный дом и надворная постройка с навесом, автомобиль «Мерседес G280CDI» и три автоприцепа.

      11:56, 17 апреля, 2017
      869
      0
      #Александр Волков\n#Совет Федерации\n#сведения о доходах\n#Удмуртия
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