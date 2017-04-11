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      Воюющий на Донбассе житель Удмуртии вступил в ряды «Правого сектора»

      11:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      467
      0
      #Ижевск\n#экстремизм\n#Удмуртия\n#ДНР\n#ЛНР\n#"Правый сектор"\n#Донбасс
      Фото: http://www.president.gov.ua/
      467
      0

      Мужчину подозревают в экстремизме.

      Украина. Следственный комитет России собирается привлечь к ответственности жителя Удмуртии, который воюет на Донбассе в составе украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Как пишет «Интерфакс», его и мужчину из Архангельской области подозревают в экстремизме.

      «Получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами России, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда России на территории Российской Федерации», - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

      В отношение них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК России («Участие в экстремистской организации»).

      По данным следствия, Донгузов и Ясев из России на Украину выехали в разное время, «где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт».

      11:24, 11 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      467
      0
      #Ижевск\n#экстремизм\n#Удмуртия\n#ДНР\n#ЛНР\n#"Правый сектор"\n#Донбасс
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