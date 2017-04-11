Воюющий на Донбассе житель Удмуртии вступил в ряды «Правого сектора»

Мужчину подозревают в экстремизме.

Украина. Следственный комитет России собирается привлечь к ответственности жителя Удмуртии, который воюет на Донбассе в составе украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России). Как пишет «Интерфакс», его и мужчину из Архангельской области подозревают в экстремизме.

«Получены достаточные данные, свидетельствующие о причастности жителя Удмуртии Вячеслава Донгузова и жителя Архангельской области Вячеслава Ясева, являющихся гражданами России, к деятельности экстремистской организации «Правый сектор», запрещенной решением Верховного суда России на территории Российской Федерации», - сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В отношение них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 282.2 УК России («Участие в экстремистской организации»).

По данным следствия, Донгузов и Ясев из России на Украину выехали в разное время, «где были добровольно приняты в качестве бойцов в так называемый Добровольческий украинский корпус организации «Правый сектор», после чего стали активно участвовать на стороне данной организации в боевых действиях на юго-востоке Украины против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, имея при себе огнестрельное оружие, боеприпасы, средства связи и автотранспорт».