Доступность медицины и поддержку семей обсудили на дебатах участники праймериз в Удмуртии

Участниками площадки стали сенатор от Удмуртии Александр Волков, заместитель председателя Госсовета Светлана Кривилева, руководитель секретариата фракции «Единая Россия» в Госсовете Елена Дербилова, руководитель Спецстроя Алексей Прасолов, ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжаются дебаты участников праймериз «Единой России». Темой очередного обсуждения стало «Здравоохранение и демография». Поделиться своим видением развития отрасли пришли сенатор от Удмуртии Александр Волков, заместитель председателя Госсовета Светлана Кривилева, руководитель секретариата фракции «Единая Россия» в региональном парламенте Елена Дербилова, руководитель Спецстроя Алексей Прасолов, ректор УдГУ Галина Мерзлякова.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госсовете Удмуртии Алексей Прасолов отметил, что в системе здравоохранения существует довольно много проблем, часто звучат критичные замечания. Вопросы сохранения здоровья требуют пристального внимания руководства республики и страны, решать их необходимо ежедневно.

Для привлечения в отрасль специалистов в Удмуртии действует программа «Земский доктор», по которой выпускники медицинских вузов получают по 1 млн рублей при переезде на село. «В последние годы активно ведется работа по фельдшерско-акушерским пунктам. В этом заслуга партии. ФАПы строятся, но не всегда укомплектованы кадрами», - отметила Елена Дербилова.

Вместе с вопросами здравоохранения остро стоит вопрос поддержки семей, в том числе многодетных. Как рассказала Светлана Кривилева, в Удмуртии действуют 6 мер поддержки многодетных семей, в том числе скидки на оплату услуг ЖКХ, бесплатный проезд и питание в школе. Однако, по мнению Светланы Петровны, необходимо заботиться и о родителях. В ближайшее время также планируется поднять вопрос монетизации льготы по бесплатному проезду детей. Связано это с тем, что многие частные компании не участвуют в проводимых республикой конкурсах и не провозят бесплатно несовершеннолетних пассажиров.

По словам Елены Дербиловой, в Удмуртии действуют более 10 проектов партии «Единая Россия», направленных на укрепление ситуации в социальной сфере. Это и поддержка семьи, медицины, пенсионеров, здоровья детей. После встреч с жителями возникают и новые проекты. Так, в ближайшее время появится программа, направленная на патриотическое воспитание молодежи.

«Дебаты позволяют высказать предложения, которые предстоит реализовать депутатам 6 созыва. Они принесут огромное благо и для здравоохранения, и для семейной политики, и для демографии», - отметила Светлана Кривилева.

Дебаты между участниками предварительного голосования будут проходить до 21 мая. Предварительное голосование «Единой России» состоится 28 мая.