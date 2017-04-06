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      Трех депутатов Госсовета Удмуртии могут лишить мандатов

      16:51, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      16:51, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1040
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
      1040
      0

      Все они вовремя не сдали декларации о доходах.

      Ижевск. Удмуртия. Трех депутатов Госсовета Удмуртии могут лишить мандатов из-за того, что они вовремя не сдали декларации о доходах. Об это корреспонденту информагентства «Сусанин» в четверг, 6 апреля, рассказал председатель парламентской комиссии по национальной политике, общественной безопасности, регламенту и организации работы Госсовета Энвиль Касимов.

      По его словам Касимова, все они должны были сдать декларации о доходах до 31 марта. Имена нарушителей депутат называть не стал, и уточнил, что в этом году народные избранники дисциплинированнее не стали.

      «В прошлом году декларации сдали все, а в этом году тех, кто не сдал - трое», - сказал Касимов.

      16:51, 06 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      1040
      0
      #Ижевск\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии
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