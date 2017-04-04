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      Бывший замглавы Миндотранса Удмуртии дал показания на Александра Соловьева

      20:40, 04 апреля, 2017
      20:40, 04 апреля, 2017
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      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#власть и чиновники\n#Москва\n#чиновники\n#уголовное дело\n#взятка\n#задержание Александра Соловьева
      Фото: кадр из видео (youtube.com/LIFE | Новости)
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      Экс-глава региона в суде отказался давать показания и признавать вину.

      Ижевск. Удмуртия. Бывший заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александр Соловьев дал обличительные показания на экс-главу региона. Об этом сообщает «Интерфакс».

      Во вторник вечером в Басманном суде Москвы началось рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении более 140 млн рублей взяток во время строительства Камского моста в Камбарском районе республики.

      В судебном заседании Соловьев свою вину не признал и отказался от дачи показаний.

      По словам следователя, вина бывшего чиновника подтверждается показаниями другого фигуранта уголовного дела, экс-заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Александра Соловьева, находящегося под домашним арестом, который дал «обличительные показания» на своего высокопоставленного тезку.

      Суд над бывшим главой Удмуртии Александром Соловьёвым

      Во вторник, 4 апреля, Президент России Владимир Путин назначил бывшего секретаря Общественной палаты России и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии.

      Его предшественник Александр Соловьев оказался под следствием по делу о взятках на строительстве Камского моста.

       

      20:40, 04 апреля, 2017
      1610
      0
      #коррупция\n#Александр Соловьев\n#власть и чиновники\n#Москва\n#чиновники\n#уголовное дело\n#взятка\n#задержание Александра Соловьева
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