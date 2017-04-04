Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свое назначение

По его словам, это «большая ответственность и новый вызов».





Москва. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свое назначение. Он назвал республику «интересным и самобытным регионом, с большим экономическим потенциалом».

Комментарий Бречалова опубликован на сайте общественной палаты (ОП) Российской Федерации.

«Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие Президенту России Владимиру Владимировичу Путину», - написал Бречалов.

Он назвал Удмуртию интересным и самобытным регионом, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой.

«Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе», - сказал Александр Бречалов.

Его обязанности на посту секретаря общественной палаты России будет выполнять первый замсекретаря ОП Вячеслав Бочаров.

Во вторник, 4 апреля, Президент России Владимир Путин назначил бывшего секретаря Общественной палаты России и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии.

Его предшественник Александр Соловьев оказался под следствием по делу о взятках на строительстве Камского моста.