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      Врио главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свое назначение

      19:53, 04 апреля, 2017
      19:53, 04 апреля, 2017
      645
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      #Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#глава республики\n#Александр Бречалов
      Фото: www.facebook.com/Александр Бречалов
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      По его словам, это «большая ответственность и новый вызов».

      Москва. Временно исполняющий обязанности главы Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал свое назначение. Он назвал республику «интересным и самобытным регионом, с большим экономическим потенциалом».

      Комментарий Бречалова опубликован на сайте общественной палаты (ОП) Российской Федерации.

      «Назначение временно исполняющим обязанности главы Республики Удмуртия — большая ответственность и новый вызов для меня. Спасибо за доверие Президенту России Владимиру Владимировичу Путину», - написал Бречалов.

      Он назвал Удмуртию интересным и самобытным регионом, с большим экономическим потенциалом, уникальной историей и культурой.

      «Более детально на все вопросы отвечу позже, первым делом необходимо полностью погрузиться в текущую ситуацию в регионе», - сказал Александр Бречалов.

      Его обязанности на посту секретаря общественной палаты России будет выполнять первый замсекретаря ОП Вячеслав Бочаров.

      Во вторник, 4 апреля, Президент России Владимир Путин назначил бывшего секретаря Общественной палаты России и сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта Александра Бречалова на должность врио главы Удмуртии.

      Его предшественник Александр Соловьев оказался под следствием по делу о взятках на строительстве Камского моста.

       

      19:53, 04 апреля, 2017
      645
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      #Владимир Путин\n#кадры\n#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#глава республики\n#Александр Бречалов
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