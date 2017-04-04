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      Выемка документов началась в Миндортрансе Удмуртии

      11:14, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      11:14, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      896
      0
      #Александр Соловьев\n#обыски\n#Удмуртия\n#отставка\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева
      896
      0

      Нескольких чиновников вызвали на допрос.

      Ижевск. Удмуртия. Выемку документов проводят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

      «Выемка проводится в Миндортрансе», - сказал собеседник агентства.

      Он также добавил, что нескольких чиновников министерства и дорожных предприятий вызвали на допрос.

      Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

      Позже стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение главы региона по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

      По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

      «За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.

      11:14, 04 апреля, 2017
      Яна Шамаева
      896
      0
      #Александр Соловьев\n#обыски\n#Удмуртия\n#отставка\n#Зенит Ижевск\n#Картина дня\n#задержание Александра Соловьева
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