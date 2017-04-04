Выемка документов началась в Миндортрансе Удмуртии

Нескольких чиновников вызвали на допрос.

Ижевск. Удмуртия. Выемку документов проводят в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

«Выемка проводится в Миндортрансе», - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что нескольких чиновников министерства и дорожных предприятий вызвали на допрос.

Напомним, глава Удмуртии Александр Соловьев во вторник, 4 апреля, вылетел в Москву в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. По свидетельству очевидцев, Соловьева везли в столицу обычным утренним авиарейсом Ижевск-Москва.

Позже стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело в отношение главы региона по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

По версии следователей, в 2014-2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организации, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй в Камбарке, взятки на общую сумму в 139 млн рублей, и доли участия в коммерческой организации стоимостью в 2,7 млн рублей.

«За это Александр Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной смеси», - говорится в сообщении СКР.