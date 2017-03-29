Депутат Госдумы России Валерий Бузилов провел прием граждан в Ижевске

Встреча с жителями затянулась почти на три часа.

Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России Валерий Бузилов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия» в Ижевске. Встреча с жителями столицы Удмуртской Республики и других населенных пунктов затянулась почти на три часа.

Пришедшие на прием рассказывали о самых разных своих проблемах: невозможности подключиться к канализации, мошенничестве в строительной сфере, предоставление жилья семье военного, проблеме с получением справки в консульстве Украины, сборах на капремонт, неблагонадежности работодателей и затоплении улицы Партизанской.

Среди обратившихся к депутату был руководитель молодежной организация «Долг» Фаиль Ибрагимов. Он рассказал, что юношам и девушкам, занимающимся поиском и захоронением останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны, нужна финансовая помощь. Дело в том, что в экспедиции они выезжают за свой счет. Дорога в Ленинградскую область и обратно каждому обойдется в 6 тыс. рублей. Валерий Бузилов обещал посодействовать в поиске средств, а также посоветовал участникам движения активнее подавать заявки на различные гранты.

Подводя итоги приема, Валерий Бузилов сказал: «Сегодня не поступало предложений о тех или иных изменениях в законодательстве. Как правило, люди на прием со своими проблемами. И людей сегодня не устраивает холодная отписка, черствость чиновников. Особенно обидно людям, когда они идут за помощью в правоохранительные органы, а там отписываются: «Это не в нашей компетенции» или «Сначала пройдите семь кругов ада». У меня есть претензии к чиновникам, которые и на наши запросы сухо отвечают. Это нужно побороть. Поэтому к нам люди приходят и по два, и по три раза. Мы доведем работу до конца, а потом будем решать, на своем ли месте тот или иной чиновник и внимательно ли он относится к нуждам людей, которые к нему приходят».