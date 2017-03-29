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      День рождения празднует начальник управления Росгвардии по Удмуртии

      08:00, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      08:00, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Росгвардия
      Фото: пресс-служба Национальной гвардии России
      193
      0

      Ильясу Ханнанову исполнилось 49 лет.

      Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Удмуртии Ильяс Ханнанов. В среду, 29 марта, ему исполнилось 49 лет.

      Родился он в 1968 году.

      Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику грандиозных успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и семейного счастья.

      Напомним, на пост руководителя регионального управления Росгвардии Ханнанова назначили 10 октября 2016 года.

      08:00, 29 марта, 2017
      Яна Шамаева
      193
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники\n#Росгвардия
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