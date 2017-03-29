День рождения празднует начальник управления Росгвардии по Удмуртии

Ильясу Ханнанову исполнилось 49 лет.

Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Удмуртии Ильяс Ханнанов. В среду, 29 марта, ему исполнилось 49 лет.

Родился он в 1968 году.

Коллектив информационного агентства «Сусанин» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику грандиозных успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья и семейного счастья.

Напомним, на пост руководителя регионального управления Росгвардии Ханнанова назначили 10 октября 2016 года.