Председателей двух постоянных комиссий Госсовета Удмуртии выбрали на сессии парламента

Ими стали Александр Мурашов и Ольга Черкасова.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии выбрали председателей двух постоянных парламентских комиссий, которые остались без руководителей после избрания Валерия Бузилова в Госдуму России и переходу Натальи Судариковой на работу в правительство республики. Об том сообщает корреспондент информагентства «Сусанин» из зала заседаний регионального парламента.

По итогам тайного голосования председателем постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям стал депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов. До избрания бывшего руководителя этой комиссии Валерия Бузилова в Госдуму России, Мурашов занимал пост его заместителя. За его назначение проголосовали 56 парламентариев, против – 13.

Председателем постоянно комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре и молодежной политике стала Ольга Черкасова. Свои голоса за ее кандидатуру отдали 57 парламентариев, против Черкасовой голосовали 12 человек. Ранее этой комиссией руководила Наталья Сударикова, которую назначили зампредом правительства Удмуртии по социальному блоку.

Напомним, ранее стало известно, что депутат Госсовета Удмуртии Александр Мурашов оспаривает в суде законность действий правоохранительных органов, которые провели обыски у него дома и в офисе.

Александр Мурашов

Родился 30 июля 1956 года. Образование высшее. Окончил Ижевский механический институт. Специальность – электронно-вычислительные машины.

1974 – 1976 годы – срочная служба в Советской Армии, в танковых войсках по специальности наводчик орудия средних танков;

1976 – 1981 годы – учеба в Ижевском механическом институте;

1981 – 1982 годы – зачислен в Военный инженерный Краснознаменный институт имени Александра Федоровича Можайского, высшее военное учебное заведение в Ленинграде, по окончанию которого ему присвоили звание лейтенант;

1982 – 1994 годы – проходил службу в Военно-космических силах России на космодроме «Байконур». Окончил военную службу в воинском звании подполковник, в должности начальника Вычислительного комплекса;

1994 – 1995 годы ‒ помощник председателя Комитета по международным отношениям Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

1996 – настоящее время ‒ генеральный директор ООО «Байконур»;

2013 ‒ 2014 годы ‒ помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Удмуртской Республики Александра Соловьева.

с 2014 года – советник главы Удмуртской Республики, Генеральный директор ООО «Байконур», Ижевск.

Государственные награды, звания, поощрения: медаль «За безупречную службу», медаль «За отличие в воинской службе», медаль «За заслуги», Почетная грамота Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.

Заместитель председателя постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям.

Ольга Черкасова

Окончила Глазовский государственный педагогический институт имени Короленко, специальность – преподаватель музыка, Российский университет дружбы народов, специальность – юриспруденция.

1980 год – учитель пения, школа № 42, Комсомольск-на-Амуре;

1980 год – воспитатель, детский сад № 79, Металлургический завод «Амурсталь», Комсомольск-на-Амуре;

1981 – 1982 годы – воспитатель, детский сад № 10, Рубцовский машиностроительный завод, Рубцовск;

1984 – 1995 годы – воспитатель, музыкальный руководитель, детский сад № 12, Чепецкий механический завод, Глазов;

1995 – 1999 годы – заведующая сектором по работе с дошкольниками, заместитель генерального директора по учебно-воспитательной работе, экспериментальная школа-центр эстетического воспитания, Глазов;

1999 – 2003 годы – начальник пресс-центра, ФГУП «Ижевский электромеханический завод «Купол», Ижевск;

2003 – 2007 годы – начальник управления организационного обеспечения, заместитель руководителя аппарата Госсовета Удмуртии – начальник управления организационного и документационного обеспечения;

2007 – 2012 годы - председатель постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики по социальной политике, Ижевск;

С 2012 года – заместитель председателя постоянной комиссии Государственного совета Удмуртской Республики пятого созыва по науке, образованию, культуре и молодежной политике, Ижевск.