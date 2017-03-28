Почти 1,5 млрд рублей потратит Удмуртия на проведение года экологии в республике

Из них 82% средств поступят из внебюджетных источников, 8% - из федерального бюджета, 9% - из бюджета региона, 1% - от муниципальных образований.

Ижевск. Удмуртия. Согласно текущей оценке Удмуртия потратит 1, 47 млрд рублей на проведение мероприятий, посвященных году экологии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Из них 82% средств поступят из внебюджетных источников – это инвесторы и предприятия, 8% - из федерального бюджета, 9% - из бюджета региона, 1% - от муниципальных образований.

По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Александра Нестерова, мероприятия не ограничиваются 2017 годом. Некоторые проекты стартовали уже в 2016 году и планируется к завершению в ближайшие два-три года. Среди них строительство кустовых полигонов по размещению твёрдых коммунальных отходов в Увинском, Воткинском, Сарапульском, Глазовском районах, строительство очистных сооружений в Уве и Балезино, а также создание канализации с полной биологической очисткой сточных вод в Можге.

27 марта президиум правительства республики утвердил план мероприятий года экологии, которые объединены по шести направлениям:

- строительство и реконструкция объектов в сфере обращения с отходами,

- внедрение на предприятиях Удмуртии передовых технологий в области охраны атмосферного воздуха,

- охрана и восстановление водных объектов,

- охрана, защита и воспроизводство лесов,

- развитие особо охраняемых природных территорий,

- экологическое просвещение.