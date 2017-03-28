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      Глава Ижевска Юрий Тюрин оказался в середине окружного медиарейтинга

      09:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#ПФО\n#Удмуртия\n#мэр
      194
      0

      Среди 14 глав столиц субъектов Приволжья он занял 6 место.

      Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин за месяц потерял две позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Среди 14 регионов по итогам февраля 2017 года он занял 6 место, сообщает «Медиалогия».

      Лидерами списка стали мэры Казани, Саратова с Самары: Ильсур Метшин, Валерий Сараев и Олег Фурсов. В аутсайдерах оказались Валерий Савельев (Пенза), Валерий Владыкин (Киров) и Александр Принцев (Йошкар-Ола).

      Напомним, в январе 2017 года Тюрин занял 4 место среди 14 глав столиц регионов ПФО.

      09:00, 28 марта, 2017
      Яна Шамаева
      194
      0
      #Ижевск\n#ПФО\n#Удмуртия\n#мэр
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