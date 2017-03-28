Глава Ижевска Юрий Тюрин оказался в середине окружного медиарейтинга

Среди 14 глав столиц субъектов Приволжья он занял 6 место.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Юрий Тюрин за месяц потерял две позиции в медиарейтинге глав столиц субъектов Приволжского федерального округа. Среди 14 регионов по итогам февраля 2017 года он занял 6 место, сообщает «Медиалогия».

Лидерами списка стали мэры Казани, Саратова с Самары: Ильсур Метшин, Валерий Сараев и Олег Фурсов. В аутсайдерах оказались Валерий Савельев (Пенза), Валерий Владыкин (Киров) и Александр Принцев (Йошкар-Ола).

Напомним, в январе 2017 года Тюрин занял 4 место среди 14 глав столиц регионов ПФО.