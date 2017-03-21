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      Моногорода Удмуртии могут войти в российский фонд развития моногородов до конца 2017 года

      11:52, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      11:52, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность
      171
      0

      Об этом на коллегии рассказала руководитель агентства инвестиционного развития региона Римма Бякова.

      Ижевск. Удмуртия. Моногорода Удмуртии могут войти в российский фонд развития моногородов (ФРМ) до конца 2017 года. Об этом во вторник, 21 марта, на коллегии агентства инвестразвития республики рассказала руководитель ведомства Римма Бякова.

      Напомним, что Воткинск и Сарапул попали в предварительный список для оказания финансовой поддержки по линии фонда развития моногородов. Позднее в этот список вошел и Глазов. Ранее сообщалось, что окончательную программу моногородов сформируют до 1 марта.

      11:52, 21 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      171
      0
      #инвестиции\n#Ижевск\n#Воткинск\n#Глазов\n#Удмуртия\n#инвестиционная привлекательность
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