Моногорода Удмуртии могут войти в российский фонд развития моногородов до конца 2017 года

Об этом на коллегии рассказала руководитель агентства инвестиционного развития региона Римма Бякова.

Ижевск. Удмуртия. Моногорода Удмуртии могут войти в российский фонд развития моногородов (ФРМ) до конца 2017 года. Об этом во вторник, 21 марта, на коллегии агентства инвестразвития республики рассказала руководитель ведомства Римма Бякова.

Напомним, что Воткинск и Сарапул попали в предварительный список для оказания финансовой поддержки по линии фонда развития моногородов. Позднее в этот список вошел и Глазов. Ранее сообщалось, что окончательную программу моногородов сформируют до 1 марта.