Глава МЧС России потребовал решить жилищный вопрос многодетной семьи пожарного из Удмуртии

Владимир Пучков заявил, что различий между семьями действующих и бывших сотрудников быть не должно.

Москва. Глава МЧС России Владимир Пучков «строго указал» руководителю регионального ведомства Петру Фомину на бездействие в жилищном вопросе многодетной семьи бывшего сотрудника министертсва. По его словам, никаких различий между семьями бывших и действующих работников быть не должно, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Для нас не существует различия между семьями - действующих и бывших сотрудников. Должен быть индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Предупреждаю о персональной ответственности руководителей - всех касается - проявляйте заботу о людях», - сказал Пучков.

Он также добавил, что берет ситуацию на личный контроль и потребовал от начальников всех региональных главков уделить особое внимание соцобеспечению сотрудников ведомства.

«С социального благополучия личного состава начинается строгая и воинская дисциплина сотрудников системы МЧС России. Заработная плата, решенный жилищный вопрос, медицина, помощь многодетным семьям - за этим нужно следить и решать вопрос социальной защищенности сотрудников», - сказал глава МЧС России.

Кроме того, он потребовал разместить на региональных сайтах ведомств списки сотрудников, нуждающихся в жилье, и регулярно их обновлять.

Напомним, ранее стало известно, что бывшую супругу сотрудника МЧС России по Удмуртии и троих её детей выселят из служебного жилья в понедельник, 20 февраля. До этого многодетная мать Есения Мечтаева написала петицию с просьбой помочь ей и не допустить выселения.

«Мой муж - военнослужащий, подполковник МЧС, ветеран боевых действий, с девятнадцатилетней выслугой - бросил меня и моих троих детей (7, 9 и 14 лет). Квартиру получил только на себя, а нас с детьми выселяют на улицу в мороз в пятидневный срок из служебной квартиры. Жилья своего нет», - написала женщина в петиции.